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Spor

Kürsüde evlenme teklifi etti

İSTANBUL / DHA   31

11 Mart 2018 18:23

İSTANBUL / DHA
 
31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası\'nda büyükler ferdi kata dalında yarışan Sabri Kıroğlu, derece yapamamasına karşın kız arkadaşına kürsüde evlenme teklifi etti.
bu yıl 31\'incisi düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası\'nda Çerkezköy Belediye Spor Kulübü adına yarışan Sabri Kıroğlu, kız arkadaşına evlenme teklifi etti.  
9-11 Mart tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi\'nde minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen 31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası\'na 26 ülkeden 1649 sporcu katılım gösterdi. 
Kayıtlardan elde edilen gelirin Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bağışlanacağı turnuvada büyükler ferdi kata dalında yarışan Sabri Kıroğlu, derece yapamamasına rağmen kürsüye çıkarak kız arkadaşına büyük bir sürpriz yaptı. 
Madalya töreni öncesi kürsüye çıkan Sabri Kıroğlu, Düzce\'de Türkiye Cimnastik Federasyonu\'nda antrenör olarak görev yapan Öznur Aydın\'a evlenme teklifi etti. Sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Aydın\'ın \"Evet\" cevabı üzerine salondakiler çifti tebrik ederek alkışladı. 
\'Evet\' yanıtını alan Sabri Kıroğlu, hayalinin derece yaparak bu teklifi gerçekleştirmek olduğunu ancak bunu başaramamasına rağmen sürprizinden vazgeçmeyerek en büyük ödülü aldığını söyledi. 
Çifti tebrik eden isimler arasında Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da vardı. 

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