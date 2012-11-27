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Politika

'Kürsü hariç dokunulmazlıklar kaldırılmalı'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediklerini belitti

27 Kasım 2012 15:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürsü hariç tüm dokunulmazlıklar kaldırılmalı" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü, ''Dokunulmazlık zırhına bürünenlerle ilgili kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırılmak suretiyle vereceğiz'' sözlerinin ardından BDP’li milletvekilleri için hazırlanan fezlekeler Meclis Başkanlığı'na bugün gönderilmişti.

Dokunulmazlık konusundaki tartışmalara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, "Kürsü hariç tüm dokunulmazlıklar kaldırılmalı" diye konuştu.

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