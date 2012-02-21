Kürşad Tüzmen TFF adaylığından çekildi

T24 - Eski devlet bakanlarından Kürşad Tüzmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı adaylığından çekildi.

UEFA ve FIFA yetkilileriyle, Türkiye'deki spor kulüplerinin taleplerini orta noktada buluşturmanın çözümsüz gibi göründüğünü vurgulayan Tüzmen, ''Bu yüzden gündemi daha fazla işgal etmenin bir anlamı yok. Şu an konu, çözümsüzlük noktasında. Bu açıdan katkı sağlayabileceğime inanmıyorum'' dedi.

Tüzmen, Yıldırım Demirören'in şike meselesiyle ilgili ''puan düşürme ve küme düşürmenin olmayacağı'' vaadinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

''O, Demirören'in kendi açıklaması. Bunu ona sormak lazım. Türk futbolunun ileriye gitmesi için radikal kararların alınması gerekir. Başka çare yok. Önümüzdeki dönemde radikal ve doğru kararların hızla alınması gerekir. Aksi taktirde Türk futbolunu ve sporunu sıkıntılar bekler. Bizim talebimiz de bu yöndeydi.''