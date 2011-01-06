-KURNAZ: ANKARASPOR LİGLERE DÖNMELİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Ankaraspor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kurnaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Ankaraspor'u derhal liglere döndürmesi gerektiğini savundu. TFF Yönetim Kurulu tarafından önce Süper Lig'den Bank Asya 1. Lig'e düşürülen ve ardından Tahkim Kurulu kararıyla profesyonel ve amatör liglerden ihraç edilen Ankaraspor A.Ş'nin yönetim kurulu Başkanı Ruhi Kurnaz, Anayasa Mahkemesi'nin 5894 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerini iptal etmesinin bütün futbol ve spor camiasının önünü açacağını söyledi. ''Neden lisansımız iptal edildi, Tahkim Kurulu kararını mahkemeye taşıdığımız için'' diyen Kurnaz, şöyle konuştu: ''TFF, Tahkim Kurulu ile birlikte hem savcı hem hakimdi. Bizim mücadelemiz şimdi başlıyor. Şirket ortaklarıyla biraraya gelip değerlendireceğiz. Ortaklarımızın burada maddi kayıpları oldu. Federasyon derhal Ankaraspor'u liglere döndürmeli. Biz Süper Lig'e dönmek ve zararımızın karşılanması için mücadelemizi vereceğiz. Biz zamanında federasyonun zarar görmesini istemediğimizi söylemiştik. Ama ortada şirket ortaklarımızın bir zararı var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ortaya koymuştur.'' Anayasa Mahkemesi, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin açtığı davada, 5894 sayılı Kanun'un, ''Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' ibaresinin, ''... ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' bölümünü 2'ye karşı 13 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla iptal etmişti.