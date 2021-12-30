Kurlardaki gerilemenin etkisiyle araç fiyatları düşüşe geçti

Kurdaki düşüş sonrası araç fiyatlarında gerileme başladı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre dolar ve euronun yüzde 45 civarında gerilemesiyle birlikte yapılan zamları geri almaya başlayan otomotiv markaları, ÖTV matrahında bir alt dilime geçen otomobillerde 100 bin lirayı aşkın fiyat indirimleri gerçekleştirdi.



Sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada otomobil bulunamaması sorunu devam ederken, çip krizi, hammadde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor. Birçok ünlü markanın fabrikaları hammadde ve çip sorunu nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Sıfır araçları stoklayanlar da satışa çıkardı

Döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sıfır araçları alıp stoklayanlar düşüşün devam edebileceği beklentisi nedeniyle fiyat düşürerek araçları satışa çıkardı. Bu durum ikinci el otomobillerde de etkili olmaya başladı. Sektör temsilcileri yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşlerin görülebileceğini, alıcıların bir süre daha bekleyip uygun fiyattan otomobil alabileceğini belirtti.