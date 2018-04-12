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Ekonomi

Kurlar artınca döviz hesapları bir ayda 4.94 milyar dolar azaldı

İstanbul, 12 Nisan 'DHA) - Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerle lirada meydana gelen kayıpların etkisiyle yapılan satışlara bağlı olarak, yurt için tasarruf sahiplerinin döviz tevdiat hesaplarında 4

12 Nisan 2018 19:49

İstanbul, 12 Nisan \'DHA) - Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerle lirada meydana gelen kayıpların etkisiyle yapılan satışlara bağlı olarak, yurt için tasarruf sahiplerinin döviz tevdiat hesaplarında 4.94 milyar dolar azalma oldu.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, 2 Mart\'ta biten haftada 168.9 milyar dolar olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarının toplam hacmi, 6 Nisan itibarıyla 4.94 milyar dolar azalma ile 164 milyar dolara geriledi.
Döviz tevdiat hesaplarında yalnızca, kurların hızlı yükseldiği geçen hafta yaşanan azalma 764.3 milyon doları buldu. Bu dönemde, bireyler döviz hesaplarından net satışlar yaparken, kurumların alım yaptıkları gözlemlendi.
Buna göre, bireylerin 6 Nisan ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.02 milyar dolar azalışla 95.04 milyar dolara gerilerken, kurumların döviz hesapları 255 milyon dolar artışla 68.93 milyar dolara çıktı.

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