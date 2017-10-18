Kurkut'un ölümüyle ilgili polis memuru hakkında müebbet istemi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'daki nevruz kutlamaları sırasında, elinde bıçakla kaçarken, \'dur\' ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından vurulan Kemal Kurkut\'un ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kurkut\'un ölmüne sebep olan, tutuksuz yargılan polis memuru Y.Ş. için, \'Olası kastla adam öldürme\' suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi.

Diyarbakır’da 21 Mart nevruz günü kutlamalara katılmak için Malatya\'dan gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, elinde bıcakla kaçarken, polisin \'dur\' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vuruldu. Kemal Kurkut yaşamını yitirdi.

Kurkut\'un ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Diyarbakır 7\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddanameyi hazırlayan savcı, tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş.\'nin, \'Olası kastla adam öldürmek\' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasını istedi.

Soruşturma kapsamında diğer polis memuru O.M. hakkında ise, \'Olası kastla adam öldürmek\' suçlamasının Kurkut\'un vücudunda çıkan mermi çekirdeklerinin silahından çıkmaması gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.

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