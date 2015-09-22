T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kürkçü'den 'emanet oy' açıklaması: İzmir'de CHP seçmeninden kendi emanetlerimizi geri aldık

"CHP bizim rakibimiz ve hasmımız değil"

22 Eylül 2015 16:00

HDP'nin İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Biz İzmir'de CHP seçmeninden de oy aldık ama emanet oy almadık, kendi emanetlerimizi geri aldık. Onlar da adresini buldu, bizde duracak. Seçmen CHP'nin şiddete dayalı güvenlik stratejileri konusundaki muğlak tutumunu unutmayacak. CHP bizim rakibimiz ve hasmımız değil. Biz AKP politikaları ve Erdoğan'ın savaş ve rejim dayatmasına karşı seçim kampanyamızı kuruyoruz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, İzmir'den iki milletvekilini meclise gönderen HDP birinci bölgede ikinci milletvekilini 13 bin oy eksiğiyle çıkaramamıştı. İzmir Milletvekili olan ve 1'inci bölge 1'inci sıradan yeniden aday gösterilen Ertuğrul Kürkçü, 1 Kasım'da her iki bölgeden dört milletvekili çıkaracaklarını ileri sürerek, "İzmir'den aldığımız seçim sonucu çok önemli. Daha önce hiç milletvekili çıkarmadığımız bir kentten iki vekil çıkardık. 2 iken 3 olur ama sıfırdan iki olması çok önemli. Bu seçimde ikinci sıradaki arkadaşlarımızı da Meclis'e taşıyacağız. Zamanımız yeterli olsaydı iyi hazırlansaydık 3'üncü sıralar için de iddialı olurduk" dedi.

Kürkçü, CHP 'den emanet oy almadıklarını, CHP'deki emanetlerini geri aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bir inat seçimi. Recep Tayyip Erdoğan dayatmalarına daha güçlü yanıt vermek zorundayız. Çünkü İzmir seçmeninin değer verdiği her şeye Erdoğan küfrediyor. Küfürcü bir başka milletvekillerini yine 3'üncü sıradan aday göstermişler. İzmirli seçmenin MHP 'yi cezalandıracağını düşünüyorum. Çünkü İzmirli, Devlet Bahçeli'nin Erdoğan karşısındaki siyasi kümelenmeyi yıkıp TBMM Başkanlığı'nı altın tepsi içinde sunmasını unutmayacaktır. Biz İzmir'de CHP seçmeninden de oy aldık ama emanet oy almadık, kendi emanetlerimizi geri aldık. Onlar da adresini buldu, bizde duracak. Seçmen CHP'nin şiddete dayalı güvenlik stratejileri konusundaki muğlak tutumunu unutmayacak. CHP bizim rakibimiz ve hasmımız değil. Biz AKP politikaları ve Erdoğan'ın savaş ve rejim dayatmasına karşı seçim kampanyamızı kuruyoruz."

 

ETİKETLER

kürkçühaberemanetoygeri aldık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24