Kürkçü'den 'emanet oy' açıklaması: İzmir'de CHP seçmeninden kendi emanetlerimizi geri aldık

HDP'nin İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Biz İzmir'de CHP seçmeninden de oy aldık ama emanet oy almadık, kendi emanetlerimizi geri aldık. Onlar da adresini buldu, bizde duracak. Seçmen CHP'nin şiddete dayalı güvenlik stratejileri konusundaki muğlak tutumunu unutmayacak. CHP bizim rakibimiz ve hasmımız değil. Biz AKP politikaları ve Erdoğan'ın savaş ve rejim dayatmasına karşı seçim kampanyamızı kuruyoruz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, İzmir'den iki milletvekilini meclise gönderen HDP birinci bölgede ikinci milletvekilini 13 bin oy eksiğiyle çıkaramamıştı. İzmir Milletvekili olan ve 1'inci bölge 1'inci sıradan yeniden aday gösterilen Ertuğrul Kürkçü, 1 Kasım'da her iki bölgeden dört milletvekili çıkaracaklarını ileri sürerek, "İzmir'den aldığımız seçim sonucu çok önemli. Daha önce hiç milletvekili çıkarmadığımız bir kentten iki vekil çıkardık. 2 iken 3 olur ama sıfırdan iki olması çok önemli. Bu seçimde ikinci sıradaki arkadaşlarımızı da Meclis'e taşıyacağız. Zamanımız yeterli olsaydı iyi hazırlansaydık 3'üncü sıralar için de iddialı olurduk" dedi.

Kürkçü, CHP 'den emanet oy almadıklarını, CHP'deki emanetlerini geri aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bir inat seçimi. Recep Tayyip Erdoğan dayatmalarına daha güçlü yanıt vermek zorundayız. Çünkü İzmir seçmeninin değer verdiği her şeye Erdoğan küfrediyor. Küfürcü bir başka milletvekillerini yine 3'üncü sıradan aday göstermişler. İzmirli seçmenin MHP 'yi cezalandıracağını düşünüyorum. Çünkü İzmirli, Devlet Bahçeli'nin Erdoğan karşısındaki siyasi kümelenmeyi yıkıp TBMM Başkanlığı'nı altın tepsi içinde sunmasını unutmayacaktır. Biz İzmir'de CHP seçmeninden de oy aldık ama emanet oy almadık, kendi emanetlerimizi geri aldık. Onlar da adresini buldu, bizde duracak. Seçmen CHP'nin şiddete dayalı güvenlik stratejileri konusundaki muğlak tutumunu unutmayacak. CHP bizim rakibimiz ve hasmımız değil. Biz AKP politikaları ve Erdoğan'ın savaş ve rejim dayatmasına karşı seçim kampanyamızı kuruyoruz."