Kürkçü: Yenilenmiş bir kalple dönüyorum

HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü yoğun bakımdan çıktı. Normal odaya alınması sevinçle karşılanan Kürkçü'nün ilk mesajı "Görevimin başındayım. Yenilenmiş bir kalple ve yeni bir güçle dönüyorum" oldu.

Bianet'ten Haluk Kalafat'ın aktardığına göre, yaşadığı rahatsızlık için "Tabiatın küçük bir oyunu" değerlendirmesini yapan Kürkçü, "Görevimin başındayım. Yenilenmiş bir kalple, yeni bir güçle dönüyorum" açıklamasını yaptı.

Dün öğle saatlerinden itibaren Kürkçü’nün arkadaşları, partililer ve sevenleri hastanedeki bekleyişlerini sürdürdü. Bugün 16.00 sularında yoğun bakımdan odasına alınması sevinçle karşılandı. Hastane yetkilileri Kürkçü’nün sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın taburcu edileceğini bildirdi.