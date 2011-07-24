Kürkçü: Ya Meclis’in içine girmeliyiz ya da dışına çıkmalıyız





Hülya Karabağlı



T24 / Ankara - Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, demokratik özerklik, yeni Anayasa, TBMM’de and içme konularında yol haritasının belirlendiği Van Kampını T24’e değerlendirdi.



Boykotla ilgili meselede bir sonuca ulaşmadıklarını söyleyen Kürkçü, “Ölçme biçme aşamasındayız” dedi. Konuyu farklı bir açıdan gündeme getiren Kürkçü, “Bu, sürdürülebilir bir şey değildir. Ya Meclis’in içine girmeliyiz. Ya da dışına çıkmalıyız. Ben ikisine de varım.



Bu şekilde milletvekillerimizin başkaları için tartışılır kılma riski var. Bunu doğru bulmuyorum. Bizim dışımızdaki herkesin bunu tartışması olmuyor.”





‘Ekimden daha sonrası olamaz’

Boykot konusunda ortak bir sonuca varacaklarına dikkat çeken Kürkçü, “Aramızda bir görüş ayrılığı olacağını sanmıyorum. Haziran – Ekim arasında uzun süre var. Bizim parlamentoda siyaset yapma konusunda epeyce uzun bir zaman. Ben bu konunun bu kadar uzun sürüncemede kalmasını doğru bulmuyorum. Ekimden daha sonrası olamaz.”



Kürkçü, genel kanaatin aksine toplantının ana gündem maddesinin ‘boykot’ olmadığını söyledi ve “Bu konu vaktimizin çok az bölümünü aldı. Temel konular, anayasa ve demokratik özerklik.”





