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Politika

Kürkçü: Mersin Körfezi’ndeki balıklarda kurşun oranı yüksek

Ertuğrul Kürkçü, Mersin Körfezi’nde Balık ve balık türlerinde yüksek kurşun oranlarını ortaya koyan bilimsel çalışmaları Meclis gündemine taşıdı

30 Aralık 2013 16:29


Hülya Karabağlı/ ANKARA

HDP Eş Genel Başkanı, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Mersin Körfezi’nde Balık ve balık türlerinde yüksek kurşun oranlarını ortaya koyan bilimsel çalışmaları Meclis gündemine  taşıdı.  “Denizel türlerde 1 ppm üst limit olduğu halde tüm türlerdeki kurşun düzeyinin ortalama 4 ppm çıktığına” dikkat çeken Kürkçü, Tarım ve Hayvancılık bakanı Mehdi Eker ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye, “ Bu konuda bir tedbir alındı mı” diye sordu.  Kürkçü’nün  önergesinin gerekçesi  ve sorulara şöyle:

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Ayas’ın Mersin Körfezi'ndeki araştırması konu edinilmiş, deniz ürünlerindeki kurşun oranının, gıda kodeksinde belirlenen orana göre yüksek olduğuna dikkat çekilmiştir.

Batıda Silifke İlçesi'ne bağlı Taşucu Beldesi'nden başlayarak doğuda Adana'nın Karataş İlçesi'ne kadar uzanan Mersin Körfezi'nde 10 yıldır süren, yaşayan denizel türlerin ağır metal düzeyleri ile ilgili araştırma sonucunda; Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi'nde son 3 ayda yapılan analizlerde dil, barbun türleri, belam, ıskarmoz, kolyoz, kırlangıç balığı türleri, kupes, mercan, istavrit, turna, izmarit, mırmır, subye ve kalamar gibi türlerde yüksek düzeyde kurşun olduğu belirlenmiştir. Gıda kodekslerine göre balıklarda 0.4 ppm, omurgasız denizel türlerde 1 ppm üst limit olduğu halde tüm türlerdeki kurşun düzeyinin ortalama 4 ppm çıktığı aynı haberlerde yer almaktadır.

Bakanlığınız tarafından Mersin Körfezinde yapılan benzer çalışmalar var mıdır?

Bu konudaki denetimler hangi sıklıkla ve hangi koşullarda gerçekleştirilmektedir?
 
Bakanlığınız tarafından elde edilen veriler ile Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Ayas’ın çalışmaları ne derecede örtüşmektedir?
 
Bakanlığınızın bu konuda aldığı tedbirler nelerdir?

 

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