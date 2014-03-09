Kürkçü: Her saldırının arkasında bir kamu görevlisi var

HDP seçim bürolarına yönelik saldırıları değerlendiren HDP Eşbaşkanı ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İzmir Urla’daki saldırıyı emekli bir özel harp görevlisinin, Ordu’daki saldırıyı üniversitede görevli bir okutmanın kışkırttığını, Fethiye’de ise belediye başkanı ve emniyet müdürünün saldırganların istediği yönde hareket ettiğini belirtti. Kürkçü, "Her bir saldırının arkasında bir kamu görevlisi var. Her bir saldırıdan önce kışkırtıcı propaganda şehirde dolaştırılıyor, taşlar istif ediliyor, insanlar bir araya getiriliyor" dedi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, Fethiye’de parti levhasının indirildiğini ve ilçe binasının kuşatıldığını belirterek, “Belediye başkanı saldırganları özendiriyor, ilçe emniyeti kendince kontrol altına tutubilmek için saldırganların istediği istikamette davranıyor. Seçim güvenliği bizim açımızdan son bulmuş durumdadır. İlçe örgütü binası tamamen tahrip edilmiş durumda. Taşlanarak ve dağıtılarak tahrip edildiğine dair bilgiler aldım” diyor.

Urla, Aksaray, Giresun, Ordu, Zonguldak ve Fethiye’deki saldırıların, kendiliğinden değil, planlı bir şekilde gerçekleştiğini savunan Kürkçü, “Karşılıklı bir durum da yok. Arkadaşlarımız kimsenin hakkını ihlal eden ve onurlarını inciten bir davranışta bulunmuş değil. Bu saldırıları herhangi bir partiye mal edemeyiz ancak içinde Kürt meselesine demokratik ve eşitlikçi bir çözüme karşı olan bütün partilerin ajite ettiği unsurlar yer alıyor. Büyük çoğunluğu, kendisini ülkücü ya da alperen gören, HEPAR’lı, İşçi Partili ve çeşitli ulusalcı taban hareketlerinden gelen insanlar... Yerel yöneticiler de bunların sırtını okşuyorlar” diye konuşuyor. Kürkçü, saldırılan eşzamanlı ve ülke çapında başlatıldığını kaydederek, hükümeti aşan, çekirdek devlet faaliyetiyle karşı karşıya olduklarını, özel harp görevlileri tarafından hücrelerin uyandırıldığını ileri sürüyor. Hükümet acz içerisinde olduğunu, onların yanında durarak taşkını önlemeye çalıştığını ileri süren Kürkçü, kamu görevlilerinin sorumlu ve dikkatli davrandığı şehirlerde saldırı yaşanmadığına dikkat çekiyor. Kürkçü, Urla’daki saldırının arkasında emekli özel harp görevlisinin, Ordu’dakinde Ordu Üniversitesi’nde görevli bir okutmanın yer aldığını iddia ederek, şunları söylüyor:

“Bizim gördüğümüz şudur: Türkiye’nin batısında demokratik özgürlükçü bir siyasete karşı düzenin bütün güçleri saldırı içinde. Kimisi kenara çekilip seyrediyor, kimisi saldırganın sırtını sıvazlıyor. Ordu’da MHP’li Cemal Enginyurt, salgınları ikna edip götürdü. Diğerleri orada kaldı. Orada kimler kalsıysa onlar özel harp görevlilerinin kışkırttığı ve örgütlediği kişilerdir. Bunlardan birinin, Ordu Üniversitesi’nde okutman olduğunu tespit ettik. Bu kişinin peşinde olacağız. Her bir saldırının arkasında bir kamu görevlisi var. Her bir saldırıdan önce kışkırtıcı propaganda şehirde dolaştırılıyor, taşlar istif ediliyor, insanlar bir araya getiriliyor.”