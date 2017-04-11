Kürkçü, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananları anlattı

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik sarf ettiği “15 Temmuz gecesi senin geldiğin havalimanında da on binler vardı. Sen niye kaçıp gittin” sözüne dair konuştu.

Evrensel’de yer alan habere göre Kürkçü, 15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun çıktığı noktada hiçbir darbeci ya da tankın bulunmadığını söyledi. Aynı uçakta bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın tavrıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kürkçü o gece yaşananları Twitter hesabındaki paylaşımlarında şöyle anlattı:

"15 Temmuz darbe gecesi AHL'de Ankara uçağından üç milletvekili ve üç parti yöneticisi indi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ertuğrul Kürkçü ve Hayati Yazıcı. Uçaktan inenlere darbe olduğu, Atatürk Havalimanından çıkışın mümkün olmadığı, beklemek gerektiği söylendi. 15 dakika sonra alandan ayrılmanın mümkün olduğu bilgisi gelince VIP salonundan herkes kendi karşılayıcılarıyla birlikte çıktı.

Atatürk Havalimanı VIP salonu ve çevresinde "darbeci" asker veya "darbeci tankı" yoktu. TEM çıkışındaki 2 zırhlı araçta da hiçbir hareket yoktu. Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanından ayrılışını gördüm. Ama üstüne çıkılacak tank olmadığı için olsa gerek Hayati Yazıcı’nın direnişini göremedim.

Darbecileri her şeyin yanı sıra VIP'e el koymayarak Ankara'dan gelenleri tarih yazma fırsatından mahrum bıraktıkları için de lanetliyoruz. Kılıçdaroğlu, tarih yazma fırsatını telefonla yakalamış. Ama Hayati Yazıcı’nın neden havalimanı direnişimizin başına geçmediğini bilemedim. Gene de Yazıcı’nın ortalığı velveleye vermemesine bakınca bu Atatürk Havalimanı köpürtücülerinden daha makul bir insan olduğu söylenebilir.