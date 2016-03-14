Kurgulanmış 'pert otomobil' ihalesine kanan işadamları 50 milyon lira kaptırdı

Türkiye deri sektörünün kalbi Zeytinburnu’nda şu sıralar ‘pert oto’ dolandırıcılığı konuşuluyor. Pert oto ihalelerinde yüksek kazanç sağlamak amacıyla “içeride adamları olduğunu” söyleyen çifte para veren çok sayıda iş adamı paralarını geri alamadı.

Ne pert oto işi, ne de yapılan bir ihalenin olduğunu anlayan ve çifte 50 milyon lirayı aşkın para kaptıran iş adamları teker teker ‘dolandırıldık’ suçlaması ile savcılıklara başvurdu. Suçlanan isimlerden Feyzi E. ise, kimseyi dolandırmadığını, pert oto işi için de para almadığını söyledi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Rusya ile yaşanan sıkıntı nedeni ile zor bir dönem geçiren Zeytinburnu’nda, bir yandan işlerin ne zaman açılacağı tartışılırken bir yandan da ‘pert oto skandalı’ konuşuluyor.

50 milyon lira topladılar

Aralarında Merter Platformu Başkanı Özgenç Özenç, Hermes Kürk’ün sahibi Nurettin Aydın, Mutlu Deri’nin sahibi Ali Mutlu, Sürü Deri’nin sahibi Mustafa Aydın, iş adamları Nihat Avşar, A.B., ile Av. İbrahim Sapan’nın da olduğu çok sayıda kişinin icra takibinde bulunduğu anlaşıldı. Toplanan paranın miktarının ise 50 milyon lirayı aştığı kaydediliyor.

Yakın çevreye tek tek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikâyetler, alınan emniyet ifadeleri ve icra müdürlüklerindeki dosyalara göre, çok sayıda iş adamının milyonlarca lira kaptırdığı iddia edilen süreçte şunlar yaşandı:

Feyzi E. ve eski eşi Çiğdem A. E., üç yıl kadar önce, çevrelerindeki iş adamlarına pert oto ihalelerinden söz etmeye başladı. Çiftin anlatımlarına göre, sigorta şirketlerinin ortaklığı ile kurulan ‘Sigorta A.Ş’ isimli şirket, kendilerine gelen pert otoların satışını, düzenlediği ihaleler sonrası yapıyor.

İçeride adamımız var

Çift, ihaleyi düzenleyen şirkette üst düzey görevli R. isimli kişinin de kendileri ile işbirliği yaptığını, gizli ortakları olduğunu anlattı. Çift, görüştüğü işadamlarına ihale çizelgelerini gösterdi. Çizelgede, her ihale için belirlenen bedel ile birlikte, elde edeceği kâra ilişkin bilgiler yer alıyordu.

Başkası değil sen kazan

Kendisi de Zeytinburnu’nda deri sektörüne yönelik makine satan bir dükkânı olan Feyzi E., görüştüğü hemen her işadamına ‘Bu işte çok para kazanıyoruz. Hiçbir riski yok. Senin de kazanmanı isterim. Sen de, gücüne göre bazı ihalelere gir. Başkaları değil sen kazan. Bu işi bir tek seninle yapıyoruz’ dedi.

Biri diğerinden habersiz

Birbirinden habersiz birçok işadamı böylece sisteme dahil oldu. Bir yandan, kendiişlerini takip ederlerken, diğer yandan E. çiftinin kendilerine gönderdiği ihale çizelgeleri ile ilgilenmeye başladı. 2014 yılı başına kadar devam eden bu süreç bir süre sonra şüphe uyandırmaya başladı.

Daha büyük ihale var

İhale için para veren iş adamı, ödeme günü geldiğinde parasını istediğinde E. çifti “Önümüzde daha büyük bir ihale var. İstersen paranı verelim; ihaleye de senin adına girersek kazancın daha büyük olur’ diyerek ödeme talebini geri çevirdi. E. çiftinin Silivri’de 33 dönümlük arazi, Ataköy’de 8.5 milyon liralık yalı dairesi aldığını duyan iş adamları, her ne kadar şüphe yaşasa da, kendileri adına ihalelere giren çiftinin işlerinin yolunda olduğunu düşündü.

İcraya gittiklerinde...

Ancak sistem giderek tıkanmaya başladı. Birbirinden habersiz birçok iş adamı E. çiftini sıkıştırmaya başladı. Olay, iş adamalarının icra takibine başlaması ile patlak verdi. E. çiftine ait gayrimenkullere yönelik icra takibi yapıldığında, aynı yere başka kişilerin de icra koydukları görüldü.

Ne öyle bir şirket var ne ihale

İş adamları bir yandan yaşadıkları olayın şokunu atlatmaya çalışırken, diğer yandan pert oto işi ile ilgili araştırmalara girişti. Kısa zaman içinde görüldü ki, ne pert oto işi yapan bir şirket var, ne bu şirkette görevli R. isimli aracı, ne de böyle bir ihale düzenlenmiş. İş adamları, kendilerine e-mail yolu ile gelen ihale çizelgelerinin de düzmece olduğunu tespit etti.

Haciz üzerine haciz

İş adamları bir yandan çift hakkında savcılığa ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, diğer yandan verdikleri paraları kurtarmak için icra takiplerine başladı. Ancak, hiç kimse kayda değer bir tahsilat yapamadı. Çifte ait varlıkların üzerinde birden çok icra takibinin olduğu belirlendi.

Eral: Kimseyi dolandırmadım

Feyzi E. Çiğdem A.E. çiftinin de yürüyen soruşturmalar kapsamında ifadeleri alındı. E. çifti emniyette verdikleri ifadelerde, kimseyi dolandırma amaçlı hareket etmediklerini belirtti. Telefonla görüştüğümüz Feyzi Eral, hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını söyledi. Eral "Bin kimseyi dolandırmadım. Bu konu ile ilgili kim benden alacaklı olduğunu söylüyorsa ortaya çıkmalı. Benim bir tek Nurettin Aydın ile ihtilafım var. Nurettin Aydın hakkında açtığımız bir dava var ve o yürüyor. Benim hakkımda ise, yürüyen bir savcılık soruşturması var onun da akıbeti ne olur şu anda bilmiyorum. Daha savcı ifademi bile almadı. Kimseden pert oto işi için de para almadım" dedi.

Aklımın ucuna gelmezdi

Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Başkanı da olan Hermes Kürk’ün sahibi Nurettin Aydın Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Paraları pert oto işi için aldılar. Ancak, her şeyin düzmece olduğu ortaya çıktı. Ne ihale olmuş ne de pert oto satan birileri... Feyzi E. 20 yıldır tanıdığım bir insan ve dükkanı hemen bizim yanımızda. Başlangıçta, böyle bir şeyin olacağı aklımın ucuna dahi gelmezdi. Bizleri uydurma pert oto ihalesi ile dolandırdılar” dedi.