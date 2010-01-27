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Ekonomi

Küreselleşme karşıtlarının yıldızı Lula

Porto Alegre'de düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun yıldızı yine Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula oldu.

27 Ocak 2010 02:00

T24-  İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumuna alternatif olarak, Brezilya'nın güneyindeki Porto Alegre'de düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun yıldızı yine Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula oldu.
     Lula, cuma günü kayak merkezi Davos'taki güçlü siyasi liderler arasına katılmadan önce, iki rakip toplantı olan Dünya Sosyal Forumu ve Dünya Ekonomik Forumunda son kez devlet başkanı olarak boy gösterecek. Arka arkaya iki kez 4'er yıl devlet başkanlığı yapan Lula, ekimdeki devlet başkanı seçimlerine 3. kez aday olamayacak.
     Brezilya'nın popüler Devlet Başkanı Lula, 10 bin küreselleşme karşıtı ve sendikacının katıldığı toplantılarda, mali kapitalizmin aşırılığını sert dille eleştirerek, "2003'te ilk kez katıldığım Davos'un hiç çekiciliği olmadığını biliyorum. Mali sistem, hiçbir zaman örnek bir model olarak görülemedi, çünkü kendi sorumsuzluğuyla son yılların en ciddi dünya krizini tetikledi" diye konuştu.
     Lula, Davos'a "görevli" gittiğini söyleyerek, eğer gelişmiş ülkeler ödevlerini yaparsa, yaşanan kriz gibisinin bir daha olmayacağını göstermek istediğini belirtti.
     Küreselleşme karşıtlarının bu büyük randevusuna bu yıl Latin Amerika'nın radikal sol liderlerinin katılımı olmadı. Ülkesi şiddet gösterilerine sahne olan Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez ile Bolivyalı, Paraguaylı ve Ekvatorlu müttefikleri bu yıl toplantılara gelmedi.

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