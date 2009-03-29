Küreselleşme karşıtları Avrupa'da sahne aldı



Londra, Berlin, Frankfurt, Paris ve Viyana ve Avrupa'nın birçok şehrinde binlerce kişi, G20 zirvesi öncesi küreselleşme karşıtı eylemler yaptılar.



Gelişmekte olan G20 ülkelerinin 2 Nisan Perşembe günü yapılacak zirvesi öncesinde başta İngiltere'nin başkenti Londra ve Almanya'nın başkenti Berlin olmak üzere küreselleşme karşıtı düzenlenen gösterilere onbinlerce kişi katıldı.



İş ve ekonomik adalet isteyen çevreyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyen küreselleşme karşıtlarından 150 grubu içeren yaklaşık 35 bin kişi, Londra'da Hyde Park'a yürüdü. Burada organizatörler G-20'lerden daha şeffah ve demokratik ekonomik iyileştirme planını kabul etmelerini istediler.



Dünyanın farklı noktalarından gelerek Londra'da toplanan yaklaşık 35 bin kişi, yoksulluk, iklim değişiklikleri ve işsizlik sorunlarına çözüm bulunması için Hyde Park'ta buluştular.



''Önce İnsan'' isimli eyleme katılanlar özellikle gelecek hafta Londra'da yapılacak olan G20 zirvesine katılacak ülkelerin devlet başkanlarını, yoksulluk ve küresel ısınma konularında yeterince çaba sarfetmedikleri için protesto ettiler ve uyardılar. Polis, gösteri boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.



Eyleme, Türkiye'den Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Engin de katıldı.



Bu akşam dünya genelinde yapılacak olan ''dünya saati'' eylemi nedeniyle de İngiliz polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.



Londra'da gelecek hafta boyunca her gün türlü eylemler düzenlenecek olması nedeniyle, polislerin izinleri iptal edildi.



İngiltere ekonomisinin can damarı olan Canary Wharf bölgesindeki gökdelenlerin ve iş merkezlerinin bugün yerel saatle 20.30'da ışıklarını kapatmaları yönünde gelen sert ve tehditkar istekler nedeniyle, bölgedeki ışıkların kapanacağı açıklandı.



BERLİN, FRANKFURT, PARİS, VİYANA



İngiltere'nin yanısıra Almanya'nın başkenti Berlin'de de 15 bin kişi büyük protestolarda bulundu.



Ülkenin finans merkezi Frankfurt'un caddeleri de ''krizinizin faturasını ödemeyeceğiz'' sloganlarıyla inledi. Frankfurt'taki gösterilere, yaklaşık 12 bin kişi katıldı.



Frankfurt'taki gösteride konuşan Sol Parti Başkanı Oskar Lafontaine'e yumurta atıldı. Lafontaine, konuşmasını şemsiyeler ve polis koruması altında tamamladı.



Berlin'deki protesto mitingi sonrasında aşırı solcuların polislere şişe attıkları, polisin olay çıkaran kimi kişileri gözaltına aldığı ifade edildi. Arbedede, kimi polis arabalarının camları kırıldı.



Avusturya'da ise 6 bin 500 gösterici başkent Viyana'nın merkezinde toplandı. Göstericiler, tıpkı diğer kentlerde olduğu gibi ''krizinizin faturasını ödemeyeceğiz'' ve ''kapitalizm yeniden biçimlenenez'' sloganlarını attılar.



Fransa'nın başkenti Paris'te ise 200 kişilik küçük bir grup borsanın önünde ''kumdan yapay bir cennet'' yaptı. Organizatörler daha sonra ''yapay mali cennetin'' ne denli kolay yıkılacağını göstermek için burayı yıktılar. Göstericiler, ''cenneti'' yıkmadan önce kendi yaptıkları 5 bin Avro'ları ortalığa saçtılar.