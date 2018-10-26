KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

- Tüketici güveni Ekim ayında, Eylül ayındaki 94 puandan, 95 puana yükseldi. Beklenti 94 puanda kalmasıydı.

- Üretici fiyat endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 0.2 düzeyinden, yüzde 0.3 düzeyine yükseldi.

ABD

- Yıllık gayri safi yurtiçi hasıla yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 4.2 değerinin altında, beklenti olan yüzde 3.3’ün üzerinde, yüzde 3.5 oldu.

- Kişisel tüketim yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 2.0 değerinden, değişim göstermeme yönündeki beklentiye karşın, yüzde 1.6 düzeyine geriledi.

- Çekirdek kişisel tüketim yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 2.1 değerinden, beklenti olan yüzde 1.8 düzeyinin altında, yüzde 1.6 oldu.

- Michigan Üniversitesi tüketici endeksi Ekim ayında, Eylül ayındaki 99 puandan, 98.6 puana geriledi, beklenti 99 puanda kalmasıydı.