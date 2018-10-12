KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya’da

- Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında, bir önceki aya göre bir değişim göstermedi ve beklenti doğrultusunda yüzde 0.4 oldu. Yıllık tüketici fiyat endeksi de bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 2.3 oldu.

Euro Bölgesi

- Aylık sanayi üretimi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.7’lik düşüş sonrasında, yüzde 1.0 arttı. Beklenti yüzde 0.4 artmasıydı. Yıllık sanayi üretimi ise Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.3’lük artıştan sonra, yüzde 0.2’lik düşüş beklentisine rağmen, yüzde 0.9 arttı.

ABD

- Michigan tüketici endeksi, Ekim ayı öncü verileri, Eylül ayındaki 100.1 puandan, beklenti olan 100.4 puanın altında, 99 puan oldu.