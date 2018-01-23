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Ekonomi

Küresel ve bölgesel gelişmelerle dolar 3.80 liranın altında

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Uluslararası çevrelerden, Zeytin Dalı operasyonuna gelen tepkilerin ağırlıklı olarak destekler nitelikte olmasının etkisiyle dolar 380 liranın, euro da 4

23 Ocak 2018 13:01

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Uluslararası çevrelerden, Zeytin Dalı operasyonuna gelen tepkilerin ağırlıklı olarak destekler nitelikte olmasının etkisiyle dolar 380 liranın, euro da 4.65 liranın altına çekildi.
Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin\'i hedefleyen Zeytin Dalı operasyonunun başlamasının ardından yeni haftaya 3.83 liranın üzerine çıkarak başlayan dolar, dün 3.81 – 3.82 lira bandına çekildikten sonra, yeni güne de 3.77 - 3.78 lira aralığında başladı. Dolar daha sonra 3.78 - 3.79 lira aralığına dönerken, haftanın ilk günü 4.68 liraya yükselen euro da yeni günün ilk işlemlerinde 4.63 - 4.64 lira aralığına çekildi.
Haftanın ilk gününü yüzde 1.81 artışla 117 bin 235 puandan geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de yeni güne yüzde 0.52 artışla 117 bin 844 puandan başladı.

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