Küresel servet 170 trilyon dolara yaklaştı

Yönetim danışmanlık firması The Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl 17'ncisi yayınlanan Küresel Varlık Raporu'na (Global Wealth Report 2017) göre, 2016 yılında küresel servet yüzde 5,3 büyüyerek 166,5 trilyon dolara ulaştı.

BCG Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, raporun sonuçlarına dair veriler paylaşıldı. Geçen yıl küresel servet 2015'e göre yüzde 5,3 büyüyerek 166,5 trilyon dolara yükseldi. 2014'te 151 trilyon dolar olan küresel servet 2015 yılında 158 trilyon dolara çıkmıştı.

Kuzey Amerika en zengin bölge olmaya devam ederken, ikinci sırada Batı Avrupa, üçüncü sırada ise Asya-Pasifik bölgesi geldi. 2016 yılında servet artışı yüzde 9,5 ile en fazla Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşti.

Büyümenin temel nedenleri arasında Asya-Pasifik bölgesinde oluşan yeni servet birikimi ve özellikle ABD'deki finansal varlıkların performansı yer aldı.

Tüm bölgelerde pozitif bir büyüme gerçekleşirken, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da servet artışı bir önceki yıl ile kıyaslandığında daha yüksek oldu.

Yeni servet oluşumu, mevcut varlıkların performansına oranla global büyümeye daha fazla etki etti. Yeni servetlerin global servet artışına etkisi yüzde 59 olarak gerçekleşirken, mevcut finansal varlıkların büyümeye etkisi yüzde 41 oldu.

Küresel servetin yıllık ortalama yüzde 6 artışla 2021 yılında 223 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 40) Asya-Pasifik bölgesinden gelecek.

Türkiye'de 28 bin milyoner hane bulunuyor

Rapora göre, Türkiye'de 2016 yılında milyoner hane sayısı 28 bine ulaştı. 98 ülkenin verilerinin yer aldığı 2017 yılı raporuna göre dünya üzerindeki toplam varlığın yüzde 45'i, toplam hane sayısının yüzde 1'lik kesiminin elinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan, küresel servetin yüzde 5,3 artışla 166,5 trilyon dolara yükseldiğini bildirdi.