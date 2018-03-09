KÜRESEL PİYASALAR – Piyasalar Trump'ın gümrük vergileriyle düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın önümüzdeki m-Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle Asya piyasalarının ralli yaparak açıldığı işlem günü öğlen saatlerinde tekrar ticaret savaşı endişelerine ve Trump’ın vergilerine odaklandı.

Günün devamında ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve saat ücretlerine ilişkin veriler de piyasalar için belirleyici olacak.

Avrupa Merkez Bankası’nın şahinleşen ama güvercin söylemi de bırakmayan açıklamalarıyla dördüncü kez yükselişle kapanan Avrupa Borsaları işlem gününe düşüşlerle açıldı. Dünü yükselişle kapatan FTSE yüzde 0.06 düşüşle 7,199.21 seviyesine gerilerken, FTSE MIB yüzde 1.15 yükselişle kapattığı dünün ardından yüzde 0.32 düşüşle 22,652.17 seviyesine geriledi. Avrupa Borsaları dört gündür yükselişle kapatıyor.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.47 artışla 21,469.20 seviyesine yükselirken, Shanghai yüzde 0.58 yükselerek 3,307.64 puana çıktı. Hong Kong’da HSI yüzde 1.11 artışla 30,996.21 seviyesine çıkarken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 1.08 artışla 2,459.45 puana yükseldi.

Trump’ın çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerinde Meksika ve Kanada’yı istisna olarak bırakması ise Meksika Borsası S&P / BMV IPC’yi yüzde 1.21 yükselterek 48,240.00 puana yükseltti. Toronto Borsası TSX ise yüzde 0.43 artışla 15,538.70 puana çıktı.

AMB kararı sonrası 1.24 seviyesinin üzerine çıkan euro/dolar paritesi bugün yüzde 0.07 düşüşle 1.23 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi AMB kararı ve Trump’ın gümrük vergilerini fiilen uygulamaya koyacak olan yasayı imzalamasıyla 90.00 seviyesinin üzerine çıktı ve yüzde 0.03 artışla 90.210 seviyesine yükseldi.

ABD Borsaları ise Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşeceği ve gümrük vergilerinde Meksika ve Kanada’nın istisna tutulacağı haberleriyle günü yükselişle kapattı.

Dow Jones yüzde 0.38 yükselişle 24,895.21 seviyesine yükselirken, S&P 500 yüzde 0.45 yükselişle 2,738.97 puana çıktı. Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 0.42 artışla 7,427.95 puana çıktı.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri AMB toplantısı sonrasında yüzde 0.022’lik düşüşle yüzde 2.861’e geriledikten sonra Cuma günü 0.015 yükselişle 2.881 seviyesine yükseldi.

Ekonomist Okumuş: ABD verileri iyi gelirse küresel piyasalar olumsuz etkilenir

Uzun yıllar portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yapmış “Global Kriz ve Türkiye Ekonomisi” kitabının yazarı ekonomist Dr. Sinan Okumuş ABD’den gelecek veriler öncesinde “Beklentinin üzerinde bir veri gelirse küresel piyasalar olumsuz etkilenir” dedi.

Ekonomist Okumuş, son dönemde ABD’den gelen verilerin oldukça beklentilerin üzerinde bir görünüm sergilediğini vurgulayarak, verilerin iyi gelmesinin olumsuz tarafının ise enflasyona ve dolaylı olarak faiz artırımına ilişkin endişeleri körüklediğini söyledi.

Okumuş bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve saatlik kazanç verileri öncesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“ABD’den iyi bir veri gelmesiyle enflasyon kaygısı artıyor. Enflasyon kaygısı da ABD Merkez Bankası’nın yapmayı planladığı faiz artışı ve zamanlamasına ilişkin beklentileri etkiliyor. Eğer ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret verileri beklenti civarında gelirse piyasalar çok etkilenmez. Fakat beklenti üzerinde bir veri açıklanırsa, küresel piyasalar faiz artırımı endişeleriyle olumsuz etkilenir”

“Eğer veriler beklentilerin altında kalırsa, enflasyonla ilgili bir aciliyet olmadığı için piyasalar 2018 yılı içerisinde sadece üç faiz artışıyla yetinileceği beklentisini fiyatlar”

ABD\'de bugün açıklanacak Şubat ayı istihdam büyümesiyle, işsizlik oranının 17 yılın en düşük düzeyi olan \"yüzde 4\'e\" inmesi bekleniyor.

Küresel ticaret savaşı endişeleri ve euro/dolar paritesinin bu endişelere bağlı seyri konusunda ise Okumuş şu değerlendirmeleri yaptı:

“Oradaki riskler devam ediyor. Şu anda Avrupa ve ABD ön plana çıkıyor ama bir süre sonra Çin’le ilgili olan konular da belirginleşmeye başlar. Çünkü ABD’nin en büyük ticari dengesizliği Çin’e karşı. Korumacılık ve içe kapanma, küresel ekonomi açısından olumsuz olur.

“Son bir yıl içinde euro/dolar paritesinde euro yönünde çok ciddi bir değer artışı yaşandı. Geçen yıl bu tarihlerde 1.0575 seviyesinde olan parite 1.24’lere kadar tırmandı.

“Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın dünkü açıklamasının etkisi kısa süreli oldu ve parite yerine geri döndü. Paritenin bundan sonraki seyri tamamen karşılıklı söylemlere bakacaktır. Ben paritenin kısa vadede 1.25’e yükselmesini beklemiyorum”