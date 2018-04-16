Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’de kimyasal silah tesislerini yok etmek için gerçekleştirdiği saldırıların ardından, jeopolitik risklere bağlı olarak Asya borsaları karışık seyirle açıldı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.26 artışla 21,835.53 puana yükselirken, Çin’de Shanghai borsası yüzde 1.58 düşüşle 3,109.04 puanda. Hong Kong’da HSI yüzde 1.65 düşüşle 30,298.70 puandan kapanırken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.11 artışla 2,457.76 puanda.

Jeopolitik risklerin gölgesinde gelişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinden uzaklaştı ve Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.85 düştü.

ABD borsalarında düşüş sınırlı oldu ve vadeli işlemler piyasası ABD borsalarının jeopolitik risklere rağmen yükselişle açılacağına işaret ediyor.

Dow Jones geçen haftanın son gününü yüzde 0.50 düşüşle 24,360.14 puandan, S&P 500 yüzde 0.29 düşüşle 2,656.30 puandan kapandı. Nasdaq ise haftanın son gününü yüzde 0.47 düşüşle 7,106.65 düzeyinden geride bıraktı.

Dolar Suriye’deki jeopolitik risklere bağlı değer kaybetti ve 90.00 bandının altında yüzde 0.11’lik düşüşle 89.74 düzeyinde.

Doların değer kaybetmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi hafif yükselişle 1.2334 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.07 düşüşle 107.25 yen düzeyine geriledi.

Avrupa borsalarında DAX ve CAC haftanın son gününü yatay seyirle kapattı. FTSE’de yüzde 0.09 artış gerçekleşti. FTSE MIB ise yüzde 0.11 arttı.