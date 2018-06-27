Küresel Piyasalar: Hisseler ticaret gerginliği ile düşerken, petrol ve tahviller yükseldi

Uluslararası piyasalarda, hisse senetleri, büyük ekonomiler arasındaki ticaret gerginliğinden olumsuz etkilenirken, petrol ve tahviller yükseldi.

Hisse senetleri, traderların ekonomik alanda dünyanın en büyük güçleri arasında artan küresel ticaret geriliminden dolayı tedirgin olmaları ile birlikte baskı altında kaldı. Petrol, ABD'nin İran üzerindeki baskılarını artırmasının ardından kazançlarını sürdürdü.

ABD endeks vadeli kontratları geriledi

Avrupa'da sektörlerin büyük kısmı düştü ve Stoxx Europe 600 Endeksi son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD endeks vadeli kontratları geriledi ve Çin hisse senetleri düşüşünü sürdürdü. Çin para birimi yuan, son günlerdeki hızlı düşüşünün ardından taban bulmuş görünürken, Japon yeni diğer önemli paralara göre daha iyi performans gösterdi. ABD Hazine tahvilleri, Avvrupa tahvilleri ile birlikte yükseldi. Batı Teksas petrolü (WTI), ABD'nin İran'ın müşterilerinden petrol alımını durdurmalarını istemeleri sonrası son bir ayın en yüksek seviyesine tırmandı.



Küresel ticarete ilişkin karışık sinyaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin yatırımlarına kısıtlamalar konusunda daha yumuşak bir tutum takıncağını işaret ederken, ticaret temsilcisi Robert Lighthizer'in aralarına AB'nin de olduğu bazı ülkelerle gerilimi daha da artırması ile birlikte durumu daha karmaşık hale getiriyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dış ticaretteki bozulmanın ekonomiye yönelik riski artırabileceğini söyledi.



Gelişen piyasa hisseleri sert düştü ve Güney Afrika'dan Hindistan'a, hisse senedi gösterge endekslerinin geri çekilmesi ile birlikte, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi 10 ayın en düşük seviyesini gördü. Altın piyasalardaki olumsuz havadan yararlanamadı ve düşüşünü sürdürerek yeni bir 2018 yılı dibi yapmaya yöneldi.



Piyasalarda izlenecek önemli olaylar şöyle;



*Yeni Zelanda ve Endonezya merkez bankaları para politikalarını açıklayacak.



*ABD'de Cuma günü açıklanacak olan Mayıs ayı kişisel harcamalar verisinin üst üste üçüncü ayda da artması bekleniyor.



*Çin'de Cumartesi günü imalat ve imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri açıklanacak.

Hisse Senetleri



*Stoxx Europe 600 Endeksi Londra saati ile 08:39'da yüzde 0.4 aşağıdaydı.

*Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.5 gerileyerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine indi.

*İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 0.05'ten az tırmandı.

*MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.5 kayıpla sekiz ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

*MSCI Gelişmiş Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0.1 düştü.

Para Birimleri

*Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzd 0.1 geriledi.

*Japon yeni dolar karşısında yüzde 0.3 değer kazanarak 109.78 seviyesine çıktı.

*Euro dolar karşısında yüzde 0.1 yükselerek 1.1661 seviyesine ulaştı.

*Sterlin dolar karşısında yüzde 0.05'ten az düşerek 1.3223 seviyesine geriledi.

Tahviller

*ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi iki baz puan düşerek yüzde 2.86 ile yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine geriledi ve düşüşünü beşinci güne taşıdı.

*Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi iki baz puan düşerek yüzde 0.32 ile dört haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

*İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi üç baz puan ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 1.273 ile yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Emtia

*Altın yüzde 0.1 değer kaybederek ons başına 1,257.95 dolar ile altı haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

*Brent petrolü yüzde 0.5 yükselerek varil başına 76.72 dolar ile iki haftanın zirvesine tırmandı.

*Londra Metal Borsası (LME) bakır yüzde 0.4 düşerek ton başına 6,683.00 dolara indi ve üç haftanın en düşüğünü gördü.