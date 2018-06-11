Küresel Piyasalar: Hisseler G – 7 etkisini geride bıraktı, Euro güçlendi

Uluslararası piyasalarda hisse senetleri, G – 7 kaynaklı olumsuz etkiyi geride bıraktı. Euro değer kazandı.

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Asya para birimlerinin çoğu, çalkantılı geçen G- 7 toplantısından bir miktar olumsuz etkilenmesi sonrasında yönünü yukarı çevirdi. Euro, İtalya'nın yeni Maliye Bakanı'nın ortak paraya bağlılığını taahhüt etmesinin ardından yükseldi.

Japonya, Hong Kong ve Güney Kore hisse senetleriılımlı yükseliş kaydetti. Çin hisseleri düşük performans gösterdi. Avustralya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Kanada Doları, G – 7 toplantısı sonrasında Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında gümrük tarifesi gerginliğinin artmasıyla, düştü. Dolar yatay seyretti ve yen geri çekildi. ABD'de hazine tahvillerinin fazleri yükseldi. S&P 500 endeks vadelileri fazla değişmedi.

Yatırımcıların dikkati, hafta başındaki jeopolitikten küresel merkez bankalarına dönecek. Fed'in Çarşamba günü faiz artırması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafında ise politika yapıcıların Perşembe günü tahvil alım programının sonlandırılmasına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ), Cuma günü bir araya gelecek. Toplantıdan herhangi bir politika adımı çıkması beklenmiyor.

Societe Generale SA küresel stratejisti Kit Juckes, “Yeni hafta, G – 7 görmezden gelerek risk dostu başlıyor gibi. Fed, güvercin bir şekilde faiz artırarak piyasaları ürkütmez; belki euroya bağlı endişelerin geçici olarak azaldığını görürüz.” dedi.

Buna karşın Juckes, Pazartesi günü gerçekleştirilen sabah işlemlerinin fazla ipucu vermediğini ifade etti.

Hisse senetleri

MSCI Asya Pasifik Endeksi, Tokyo saatiyle 15:17'de yüzde 0.1 yükseldi.

Japonya'da Topix Endeksi, yüzde 0.3 arttı.

Hong Kong'da Hand Seng Endeksi yüzde 0.2 yükseldi.

Kospi Endeksi yüzde 0.8 arttı.

S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 0.1 geriledi.

Para birimleri

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.05'in altında düşüş kaydetti.

Japon Yeni, yüzde 0.7 düşerek dolar karşısında 110.03 seviyesinden alıcı buldu.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.4 yükselerek 1.1809'dan işlem gördü.

Kanada Doları yüzde 0.3 değer kaybederek ABD Doları karşısında 1.2966'dan işlem gördü.

Tahvilleri

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan artarak yüzde 2.96'ya yükseldi.

Emtia

WTI petrolün varili yüzde 0.2 değer kaybederek varil başına 65.60 dolardan alıcı buldu.

Altıni yüzde 0.05'ten daha az değer kazanarak ons başıan 1,298.58 dolardan işlem gördü.

LME'de işlem gören bakır yüzde0 .5 düşerek ton başına 7,278.00 dolar oldu.