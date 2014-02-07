'Küresel piyasalar Freddy benzeri bir kabusla karşı karşıya'

Société Generale stratejisti Albert Edwards, küresel piyasaların "Freddy Krueger" benzeri bir kâbusla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Cnbce.com sitesinde yer alan haberde Societe Generale’den küresel piyasalar için karamsar bir tahmin geldiği belirtildi. Societe Generale stratejistlerinden Albert Edwards, küresel piyasaların “Freddy Krueger” benzeri bir kabusla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Son dönemde gelişen piyasalarda etkili olan satış dalgalarını "Kömür madenindeki kanaryanın son ötüşü"ne benzeten Edwards, küresel bir resesyonun (durgunluk) eşiğine gelindiği uyarısında bulundu. Gelişen piyasalardaki düşüşün beklenenden daha bulaşıcı olacağını belirten Edwards, “Piyasalar, sonsuza dek sürmesini umdukları rüyadan uyandı” dedi.

‘Fed kilit rol oynayacak’

Yetkililerin inkarlarına rağmen Fed’in varlık alımlarından çekilmesinin bir “parasal sıkılaştırma” anlamına geldiğini söyleyen Edwards, “Bu sıkılaştırma bir sonraki krizi tetiklemekte kilit rol oynayacak” ifadelesini kullandı.

Edwards, zayıf Japon Yeni’nin 1997 Asya krizinde olduğu gibi gelişen ülkelerin cari açıklarını daha kötü hale getirdiğini söyledi. Edwards’a göre düşük yenin yarattığı rekabet ortamıyla başa çıkmaya çalışan gelişen ülke piyasalarında düzeltmeler meydana gelecek. Bu durumun gelişen piyasalarda bir devalüasyona yol açacağını öngören Edwards, gelişen ülkelerde artan ihracatın gelişmiş ülkelerde şirket kârlılığına darbe vuracağını öne sürdü. Edwards, Asya’dan gelecek deflasyon dalgalarının kırılgan durumda olan ABD ve Avrupa’yı vuracağını söyledi.