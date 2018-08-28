Küresel Piyasalar: Dolar geriledi, hisseler ABD-Meksika anlaşmasından güç buldu

Uluslararası piyasalarda, dolar, ABD ile Meksika arasında ticaret konusunda anlaşmaya varılmasının ardından gerilerken, hisse senetleri yükseldi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, ABD endeks vadeli kontratları ve Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların küresel ticaretteki anlaşmazlıklara ilişkin gelişmeleri hazmetmeleri ile birlikte hafifçe yükseldi.



Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, ABD ve Meksika'nın ticaret konusunda anlaşmaya çok yakın olmalarının ardından rekor zirve seviyesi yakınlarında seyrederken, oto üreticileri ve madencilik şirketleri, Stoxx Europe 600 Endeksi'nde en fazla kazandırın sektörler oldu. Japonya'da işlem gören hisse senetleri son dönemdeki kazançlarını sürdürürken, Çin hisseleri diğerlerine göre daha düşük bir performans gösterdi. Yuan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret müzaekereleri için doğru bir zaman olmadığını açıklamasına karşın, Çin Merkez Bankası'nın dolar karşısında günlük fiksingi 14 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesinde belirlemesinin ardından güçlendi.

Meksika pesosu, yatırımcıların Kanada'nın anlaşma dışı bırakılmasına ilişkin detayları ve açıklığı görmek istemeleri ile birlikte Pazartesi günkü kazançlarını korudu. İngiltere hisse senetleri, traderların tatil sonrası işlemlere yeniden başlamasının ardından, dünkü ralliyi yakalamak için yukarı yönde hareket etti. Sterlin ise, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusunda anlaşmaya varılamamasının dünyanın sonu olmadığını söylemesi ile birlikte sakin bir seyir izledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi erken saatlerdeki kazançlarını geri verdi. İtalya hisse senetleri, güven göstergelerinin hayalkırıklığı yaratmasının ardından geriledi. ABD Hazine tahvilleri ve Almanya tahvilleri sakin bir seyir izledi.

ABD-Meksika anlaşması, Trump'a ilişkin geçen hafta yasal sorunların ön plana çıktığı bir ortamda, piyasalardaki haber gündemini değiştirirken, Fed'in görünümü de beklentileri güçlendirdi. Risk varlıklarındaki kazançlar kırılgan kalmaya devam ediyor. Zira Amerika ile Çin arasında ABD-Meksika anlaşması gibi bir gelişmeye ilişkin umutlar azalırken, ABD'nin Rusya ve Kuzey Kore ile ilişkileri ve Çin'in büyüme görünümü gibi risk unsurları sürüyor.

JPMorgan Asset Management küresel piyasa stratejisti Nandini Ramakrishnan, "Geniş anlamda, eğer piyasalar ticaret gerilimleri ve ticaret görüşmelerinin tam bir savaşa dönüşmesinden endişe ediyorlarsa da, bu durum (ABD-Meksika anlaşması) en azından bir soğuma dönemi içinde olunduğunu işaret ediyor ve küresel ticaret alanının bazı kısımları, serbest piyasaların umduğu üzere, halen bağlantı halinde olacak" dedi ve "Diğer bir iyi örnek ise şu: Avrupa'da bu yaz gerçekleşen tartışmalar uzlaşmaya varmış durumda" şeklinde görüş bildirdi.



Diğer taraftan, Türk Lirası değer kaybetti ve Brent petrolü hafifçe yükselerek varil başına 77 dolara yaklaştı. Bitcoin üst üste dört gündür yükseldi ve hem 7,000 dolar hem de 50 günlük hareketli ortalama seviyelerini yukarı yönde kırdı.

Piyasalarda bu hafta izlenecek önemli olaylar şöyle;



*Bu hafta karlarını açıklayacak önemli şirketler arasında Kanada'nın en büyük bankaları, China Construction Bank Corp., Pernod Ricard ve Dollar General yer alıyor.



*Çin'de Cuma günü resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisi açıklanacak.



*ABD ekonomisinin, Çarşamba günü açıklanacak olan verilere göre, ikinci çeyrekte hafif yavaşlayan bir hızda büyümesi bekleniyor.



*Kore Merkez Bankası Cuma günü politika kararını açıklayacak. Zayıf istihdam artışı faiz artırımı beklentilerini azalttı.



Hisse Senetleri



*Stoxx Europe 600 Endeksi New York saati ile 07:29'da yüzde 0.1 yukarıda seyrediyordu ve yaklaşık üç haftanın zirvesine çıktı.

*S&P 500 endeks vadeli kontratları yüzde 0.1 yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine tırmandı.

*MSCI Gelişen Piyasa Endeksi yüzde 0.4 tırmanarak yaklaşık üç haftanın zirvesine çıktı.

*MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.4 yükselerek yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesini gördü



Para Birimleri



*Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 kayıpla dört haftanın en düşük seviyesine indi.

*Euro dolar karşısında yüzde 0.2 yükselerek 1.1698 ile dört haftayı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

*Sterlin dolar karşısında yüzde 0.05'ten az yükselerek 1.2894 seviyesine geldi.

*Güney Afrika randı dolar karşısında yüzde 0.1 düşerek 14.1798 seviyesine geriledi.



Tahviller



ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puandan az yükselerek yüzde 2.85 ile bir haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

*Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puan ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 0.37'ye indi.

*İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 17 baz puan ile beş yılın en büyük yükselişini yaparak yüzde 1.451 ile 14 haftanın zirvesine tırmandı.



Emtia



*Altın yüzde 0.1 değer kazanarak ons başına 1,212.69 dolar ile yaklaşık üç haftanın zirvesine tırmandı.

*Brent petrolü yüzde 0.5 yükselerek varil başına 76.62 dolar ile yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

*Londra Metal Borsası (LME) bakır yüzde 0.5 yükselerek ton başına 6,135.00 dolar ile iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü.