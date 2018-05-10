KÜRESEL PİYASALAR – BoE faiz kararı ve veri sonrası Wall Street yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) – Petrol fiyatlarının ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle yükselen petrol fiyatları, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit tutma kararı ve ABD ekonomisinden gelen uysal enflasyon verileri sonrası Wall Street yükselişle açıldı, Avrupa’da endeksler karışık seyrediyor.

ABD - Batı Teksas petrolünün yüzde 3 artışla üç buçuk yılın zirvesini görmesi, enerji hisselerini ve Wall Street endekslerini yükseltti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 arttı. Çekirdek TÜFE ise Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı.

Verilerin ardından Wall Street’te;

- Dow Jones yüzde 0.23 artışla 24,599.60 puana,

- S&P 500 yüzde 0.31 artışla 2,705.95 puana,

- Nasdaq yüzde 0.24 artışla 7,357.24 puana yükseldi.

AVRUPA – Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart\'ta 6.9 milyar sterline geriledi. Birleşik Krallık imalat sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 0.6 arttı. İngiltere’den gelen ekonomik verilerle BoE öncesi düşüşte olan FTSE, karar sonrası yükselişe geçti. ABD’den gelen enflasyon verisi sonrasında ise Avrupa’da endeksler yavaşladı.

- DAX yatay seyirle 12,943.26 puanda,

- FTSE yüzde 0.4 artışla 7,665.62 puana yükselirken,

- CAC yüzde 0.13 düşüşle 5,527.64 puana geriledi,

- FTSE MIB kayıplarını genişleterek yüzde 1.28 düşüşle 23,956.92 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise 0.43 düşüşle 390.76 puana geriledi.

ASYA – Çin’de üretici fiyatları Nisan’da yedi ayın ardından ilk kez yükseldi ve ÜFE Nisan’da yıllık 3.6 arttı. Çin Ulusal İstatistik Ofisi Nisan’da bir yıl öncesine göre yüzde 1.8 artarken, Nisan ayındaki yüzde 2.1 düzeyinden gerilemiş oldu. TÜFE aylık bazda ise Nisan’da yüzde 0.2 geriledi.

Japonya Merkez Bankası’nın Nisan toplantısına ilişkin notları da açıklandı ve notlarda bankanın parasal genişlemeden çıkmaya hazırlandığına dair ifadeler yer aldı.

Petrol fiyatlarının da güçlü seyrini sürdürmesine paralel olarak Asya borsalarında;

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.39 artışla 22,497.18 puandan,

- Shanghai yüzde 0.51 artışla 3,175.17 puandan,

- KOSPI, yüzde 0.83 artışla 2,464.16 puandan,

- HSI yüzde 0.89 artışla 30,809. 22 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi dolardaki gerilemeye bağlı olarak 0.72 artışla tekrar 1.19 düzeyinin üzerine çıktı ve 1.1935’e yükseldi.

Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altına indi ve yüzde 0.54 düşüşle 92.62düzeyinde.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyinden geriledi ve veri öncesi yüzde 0.029 düşüşle 2.966 düzeyinde.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.25 değer kaybetti ve 109.47 yen düzeyine geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6