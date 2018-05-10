KÜRESEL PİYASALAR – BoE faiz kararı sonrası Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) – Petrol fiyatlarının ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle yükselen petrol fiyatları ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit tutma kararı sonrası Avrupa borsaları karışık seyrediyor.

AVRUPA – Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart\'ta 6.9 milyar sterline geriledi. Birleşik Krallık imalat sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 0.6 arttı. İngiltere’den gelen ekonomik verilerle BoE öncesi düşüşte olan FTSE, karar sonrası yükselişe geçti. ABD’den gelecek TÜFE verisi öncesi Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.34 artışla 12,986.92 puana yükselirken

- FTSE yüzde 0.10 artışla 7,669.89 puana yükseldi.

- CAC yüzde 0.05 düşüşle 5,531.78 puana

- FTSE MIB yüzde 1.13 düşüşle 23,991.70 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise 0.23 düşüşle 391,55 puana geriledi.

ASYA – Çin’de üretici fiyatları Nisan’da yedi ayın ardından ilk kez yükseldi ve ÜFE Nisan’da yıllık 3.6 arttı. Çin Ulusal İstatistik Ofisi Nisan’da bir yıl öncesine göre yüzde 1.8 artarken, Nisan ayındaki yüzde 2.1 düzeyinden gerilemiş oldu. TÜFE aylık bazda ise Nisan’da yüzde 0.2 geriledi.

Japonya Merkez Bankası’nın Nisan toplantısına ilişkin notları da açıklandı ve notlarda bankanın parasal genişlemeden çıkmaya hazırlandığına dair ifadeler yer aldı.

Petrol fiyatlarının da güçlü seyrini sürdürmesine paralel olarak Asya borsalarında;

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.39 artışla 22,497.18 puandan,

- Shanghai yüzde 0.51 artışla 3,175.17 puandan,

- KOSPI, yüzde 0.83 artışla 2,464.16 puandan,

- HSI yüzde 0.89 artışla 30,809. 22 puandan kapandı.

ABD - Batı Teksas petrolünün yüzde 3 artışla üç buçuk yılın zirvesini görmesi, enerji hisselerini ve Wall Street endekslerini yükseltti. Dün açıklanan Nisan ÜFE verisi ardından bugün de yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE açıklanacak.

Wall Street’te endeksler enerji hisselerindeki artışlara bağlı ralli yaparken, Asya’da endeksler Çin’den gelen enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı.

- ABD’de ÜFE Nisan’da yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.6 arttı.

- Wall Street’te Trump kararı ve ÜFE sonrası;

- Dow Jones yüzde 0.75 artışla 24,542.54 puana,

- S&P 500 yüzde 0.97 artışla 2,697.79 puana,

- Nasdaq yüzde 1.00 artışla 7,339.90 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi 2018’in en düşük düzeylerini görmesinin ardından 0.28 artışla 1.1884 düzeyine yükselirken, sürdürüyor.

Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altına indi ve yüzde 0.24 düşüşle 92.90 düzeyinde.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyinden geriledi ve veri öncesi yüzde 0.016 düşüşle 2979 düzeyinde.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.06 değer kaybetti ve 109.67 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6