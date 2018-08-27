KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa'da endeskler yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılanma ihtimalinin artmasına paralel, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole’da verdiği mesajların güvercin yorumlanmasının ardından Asya borsalarının ardından Avrupa’da da endeksler yükselişte.

DOLAR ENDEKSİ güçlü seyrini koruyor, endeks günlük yüzde 0.09 artışla 95.22 düzeyine yükselirken, euro/dolar paritesi ise 1.1610 düzeyinde.

AVRUPA – Fed Başkanı Powell’in faiz artışına “kademeli” şekilde süreceğini söylemesi sonrası Avrupa’da endeksler ticaret savaşı endişelerinin bir nebze hafiflemesiyle birlikte yükselişte. Almanya’dan gelen IFO endeksleri ise yükselişte etkili oldu.

ALMANYA’da Almanya’da IFO İş İklimi Endeksi Ağustos’ta Temmuz’daki 101.7 düzeyinden 103.8’e yükseldi. Beklenti ise endeksin 101.9 düzeyine yükselmesiydi.

ALMANYA IFO Beklentiler endeksi 98.2 düzeyinden 101.2 düzeyine yükseldi. IFO Mevcut Durum Endeksi ise 105.3 düzeyinden 106.4 düzeyine yükseldi.

Verilerin ardından Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.50,

- FTSE resmi tatil nedeniyle kapalı.

- CAC yüzde 0.41 yükselirken,

- FTSE MIB yüzde 0.32 geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.27 yükseldi.

ASYA – Asya’da endeksler Çin’in para birimi yuanı ticaret savaşında kullanmayacağı şeklinde değerlendirilen yeni duyurusunun ardından yükseldi.

ÇİN Merkez Bankası Cuma günü yaptığı açıklamada yuanın günlük sabitlenme metodolojisine yönelik bazı değişiklikler duyurmuştu. Analistler yeni değişiklikleri yuandaki düşüşün yavaşlatılmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Haftanın ilk gününde Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 0.88,

- Shanghai yüzde 1.89,

- HSI yüzde 2.17

- KOSPI yüzde 0.27 yükseldişle kapandı.

WALL STREET – ABD borsaları ise Cuma günü yükselişle kapandı. Bugün açıklanacak Chicago Fed Ulusal Faliyet Endeksi (Temmuz) ve Dallas Fed İmalat Faliyetleri Endeksi (Ağustos) Wall Street endekslerinin seyrinde etkili olacak.

Cuma günü ABD borsalarında;

- Dow Jones yüzde 0.52,

- S&P 500 yüzde 0.62,

- Nasdaq yüzde 0.86

- Russel 2000 yüzde 0.50 yükselişle kapandı.

TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.815 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.629 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.15 değer kaybetmesiyle 111.16 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.03 düşüşle 1.2840 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.34 düşüşle varil başına 75.59 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.41 düşüşle 68.44 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Cuma günü 1.02 dolar artışla 74.03 dolara yükseldi. Perşembe günü OPEC sepet fiyatı 73.01 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.