KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları Çin'in misillemesine karşın yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan ABD borsalarında vadeli piyasalar belirgin düşüşler yaşıyor. Asya borsaları ise ticaret savaşı endişelerine karşın yükselişlerle açıldı.

Japonya’dan gelen güçlü istihdam verileriyle Nikkei yüzde 0.03 yükselişle 21,640.64 puana çıkarken, Çin’in ABD’den gelecek ve toplam değeri 3.0 milyar doları bulacak gümrük vergisi getirmesine karşın, Shanghai endeksi 3,171.09 puana yükseldi.

HSI yüzde 0.24 ile 30,093.38 puana yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasıyla KOSPI yüzde 0.05 düşüşle 2,444.57 puana geriledi.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.15 yükseldi.

Bu hafta açıklanacak ABD imalat PMI verileri öncesinde ABD borsalarında Wall Street endeksleri yeni ticaret savaşı endişeleriyle düşüşlerle açılması bekleniyor.

Dow Jones 24,103.11 puanda, S&P 500 yüzde 1.38 artışla 2,640.87 düzeyinden kapanmıştı ve Nasdaq ise yüzde 5.0’e yakın kayıplarının ardından yüzde 1.64 artışla 7,063.44 puandan kapanmıştı.

Dolar, günün ilk saatlerinde ticaret savaşı endişelerinin müzakere umutlarıyla birlikte azalmasıyla küresel piyasalarda değer kazandı ve yüzde 0.01 artışla 90.00bandına yaklaşarak 89.980 düzeyine yükseldi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra paskalya tatilinin ardından yüzde 0.07 düşüşle 106.33 düzeyine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kazanmasına bağlı olarak düne göre yüzde 0.07’lik bir düşüşle başladı ve 1.2314 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri güçlü istihdam ve kişisel harcama verileriyle 6 Şubat’tan bu yana görülen en düşük düzey olan yüzde 2.75 düzeyinin de altına indikten sonra haftaya yüzde 0.02 artışla başladı ve 2.764 düzeyinde.