T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları Çin'in misillemesine karşın yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan ABD borsalarında vadeli piyasalar belirgin düşüşler yaşıyor

02 Nisan 2018 12:34

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan ABD borsalarında vadeli piyasalar belirgin düşüşler yaşıyor. Asya borsaları ise ticaret savaşı endişelerine karşın yükselişlerle açıldı.
Japonya’dan gelen güçlü istihdam verileriyle Nikkei yüzde 0.03 yükselişle 21,640.64 puana çıkarken, Çin’in ABD’den gelecek ve toplam değeri 3.0 milyar doları bulacak gümrük vergisi getirmesine karşın, Shanghai endeksi 3,171.09 puana yükseldi.
HSI yüzde 0.24 ile 30,093.38 puana yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasıyla KOSPI yüzde 0.05 düşüşle 2,444.57 puana geriledi.
Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.15 yükseldi.
Bu hafta açıklanacak ABD imalat PMI verileri öncesinde ABD borsalarında Wall Street endeksleri yeni ticaret savaşı endişeleriyle düşüşlerle açılması bekleniyor.
Dow Jones 24,103.11 puanda, S&P 500 yüzde 1.38 artışla 2,640.87 düzeyinden kapanmıştı ve Nasdaq ise yüzde 5.0’e yakın kayıplarının ardından yüzde 1.64 artışla 7,063.44 puandan kapanmıştı.
Dolar, günün ilk saatlerinde ticaret savaşı endişelerinin müzakere umutlarıyla birlikte azalmasıyla küresel piyasalarda değer kazandı ve yüzde 0.01 artışla 90.00bandına yaklaşarak 89.980 düzeyine yükseldi.
Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra paskalya tatilinin ardından yüzde 0.07 düşüşle 106.33 düzeyine çıktı.
Euro/dolar paritesi ise doların değer kazanmasına bağlı olarak düne göre yüzde 0.07’lik bir düşüşle başladı ve 1.2314 düzeyine geriledi.
10 yıllık ABD tahvil getirileri güçlü istihdam ve kişisel harcama verileriyle 6 Şubat’tan bu yana görülen en düşük düzey olan yüzde 2.75 düzeyinin de altına indikten sonra haftaya yüzde 0.02 artışla başladı ve 2.764 düzeyinde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıNisan DHAABDdenPaskalyaABDAsyaJaponyadanNikkeiShanghaiHSIABD Başkanı Donald Trumpın Güney KoreKOSPIGelişmekteMSCI JaponyaBuPMIWall StreetDow JonesS&PNasdaqDolarEurodolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24