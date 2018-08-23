KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları ABD ek gümrük vergileriyle karışık seyretti

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) – ABD’nin 16 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine getirdiği yüzde 25’lik ek gümrük vergilerinin uygulamaya girmesiyle Asya borsalarında dalgalı bir seyir gözlemlendi.

ASYA – ABD Başkanı Donald Trump’ın kimyasal ve plastik ürünler, motorsikletler ve elektrik scooterlar dâhil olmak üzere 16 milyar dolar değerindeki 279 Çin ürününe uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerinin ardından Çin petrol, çelik ürünleri, otomobiller ve sağlık ürünleri olmak üzere yine 16 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine misilleme ek gümrük vergileriyle karşılık verdi.

Asya’da bugün açıklanan veriler kapsamında ise Japonya imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 52.4 olan beklentinin biraz üstünde, 52.5 olarak gerçekleşti.

IHS Markit verilerine göre, Temmuz’daki 52.3 düzeyinden beklentinin biraz üstünde gerçekleşen PMI rakamıyla ilgili konuşan IHS Markit Ekonomisti Joe Hayes, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ağustos rakamları Japonya imalat büyümesi döngüsünün, küresel ekonomik krizden beri görülen en büyük genişleme olmak üzere iki yıla yayılacağını gösterdi.”

Gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 0.22,

Shanghai yüzde 0.37,

KOSPI ise yüzde 0.41 artışla,

HSI yüzde 0.49 düşüşle kapandı.



AVRUPA – ABD-Çin arasındaki ticari gerilimler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ABD’ye gelen bütün otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından, bugün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verileriyle Avrupa endeksleri güne artışla başladı.

Avrupa’da bugün açıklanan PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fransa Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 55.1 olarak gerçekleşti, beklenti 54.6 idi.

HIS Markit verilerine göre ayrıca, Fransa servis PMI’ı Temmuz’daki 54.9 düzeyinden Ağustos’ta 55.7’ye ve Fransa imalat PMI’ı ise Temmuz’daki 53.3 düzeyinden Ağustos’ta 53.7’ye yükseldi.

Almanya bileşik Satınalma Yöeticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 55.2 olan beklentinin üzerinde, 55.7 olarak gerçekleşti.

IHS Markit verilerine göre Ağustos bileşik PMI rakamı son altı ayda görülen en yüksek rakam olurken, Almanya Servis PMI’ı da yine son altı ayın ne yükseği olarak, Temmuz’daki 54.1 düzeyinden Ağustos’ta 55.2’ye yükseldi ve İmalat PMI’ı Temmuz ayına göre değişiklik göstermeden 56.7 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 54.5 olan beklentinin biraz altında, 54.4 oldu.

IHS Markit verilerine göre Euro Bölgesi bileşik PMI verisi, Temmuz’daki 54.3 düzeyine göre artarak son iki ayın en yüksek düzeyine ulaşırken, servis PMI’I Temmuz’daki 54.2 düzeyinden Ağustos’ta 54.4’e yükseldi ve imalat PMI’I ise Temmuz’daki 55.1 düzeyinden Ağustos’ta 54.6’ya geriledi.

Avrupa borsalarında;

- Stoxx 600 yüzde 0.23,

- FTSE yüzde 0.06,

- DAX yüzde 0.11,

- CAC yüzde 0.19 artışla,

- FTSE MIB ise yüzde 0.18 düşüşle açıldı.



WALL STREET – Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in vergi dolandırıcılığı, finansal enstitülere yalan ifade verme ve yasal olmayan kurumsal eylemleri sebebiyle sekiz suçu kabul etti. Trump’ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort da, başka bir davada sekiz yasal olmayan eylemden dolayı suçlu bulundu.

ABD’nin Çin ile süren ticari gerilimleri kapsamında ABD’nin Çin ürünlerine uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerine karşılık olarak Çin’in de 16 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine misilleme ek gümrük vergisini uygulamaya koyması ABD borsalarının kapanıştan önce karışık seyretmesine sebep oldu.

Gelişmelerin etkisiyle ABD piyasalarında;

- Dow Jones yüzde 0.34,

- S&P 500 yüzde 0.04 düşüşle,

- Nasdaq yüzde 0.38,

- Russel 2000 yüzde 0.26 artışla kapandı.

KÜRESEL PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.47 düşüşle varil başına 74.43 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.25 düşüşle 67.69 dolardan işlem görüyor.