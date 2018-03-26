KÜRESEL PİYASALAR – ABD Borsaları yükselişle açıldı, parite 1.24'ün üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart (DHA) – Geçen haftayı sert düşüşlerle kapatan ABD borsaları haftanın ilk işlem gününde yükselişlerle açıldı. Ocak 2016’tan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşayan ABD Borsaları’nda haftayı yüzde 5.7 kayıpla kapatan Dow Jones yüzde 2.06 yükselişle açıldı ve 24,016.87 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, geçen haftaki yüzde 5.9 düşüşün ardından, yeni huftanın ilk gününde yüzde 1.94 artışla açıldı ve 2,638.43 puana yükseldi. Nasdaq ise haftalık yüzde 6.5’lik kaybın ardından yüzde 2.09 yükselişle açıldı ve 7,138.50 düzeyine geldi.

ABD ile Çin arasında gittikçe büyüyecek bir ticaret savaşına dair endişeler artarken Avrupa Borsaları ise sınırlı yükselişlerle açıldı.

Dolar, güvenli liman yen karşısında 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.44 artışla 105.18 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi düne göre yüzde 0.28 düşüşle 89.188 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.62 artışla 1.2429 düzeyine çıktı.

Almanya’da DAX yüzde 0.36 yükselişle 11,928.82 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.37 yükselişle 6,945.63 puana çıktı. Fransa’dan gelen olumlu ekonomik verilerin ardından CAC yüzde 0.31 yükselişle 5,111.22 puana çıktı. FTSE MIB ise yüzde 0.23 düşüşle 22,237.75 puana geriledi.

Asya Borsaları’nda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planında Güney Kore’nin hariç tutulacağı açıklamalarıyla Nikkei, HSI ve KOSPI yükselirken, Shanghai borsası düştü. Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI ise yüzde 1.03 yükseldi.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.60 düşüşle 3,113.92 puana gerilerken, HSI yüzde 0.33 düşüşün ardından düne göre yüzde 0.79 yükselişle 30,548.77 puandan kapandı. Nikkei yüzde 0.72 artışla 20,766.10 puandan kapanırken KOSPI iyi haberlerle yüzde 0.84 artışla 2,437.08 puandan kapandı.

10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı ayın en büyük düşüşünün ardından yüzde 0.015 artışla yüzde 2.841’e yükseldi.