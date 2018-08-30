KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları artışla kapandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) – ABD’nin Meksika ile ticaret anlaşması imzalaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ile Cuma günü gerçekleşecek ticari görüşmelere iyimser yaklaştığını söylemesiyle ABD piyasaları yükselişle kapandı.

WALL STREET – ABD borsalarında Meksika anlaşmasıyla Salı günü rekor tazeleyen Wall Street endeksleri, Çarşamba günü de, ABD’de tüketici güveninin Ağustos’ta beklentilerin üzerinde 133.4’e yükselerek Ekim 2000’den bu yana görülen en yüksek düzeye yaklaştığının açıklanmasıyla yükseldi.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerleri piyasa bültenine göre ise ABD’de açıklanan ikinci çeyrek GSYİH verisine göre, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde piyasa beklentisi üzerinde yüzde 4.2 büyüdü. ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Temmuz ayında yüzde 0.7 oranında azaldı.

Gelişmelere bağlı olarak ABD borsalarında;

Dow Jones yüzde 0.23,

S&P 500 yüzde 0.57,

Nasdaq yüzde 0.99,

Russel 2000 yüzde 0.37 artışla kapandı.

AVRUPA – Almanya’da bugün açıklanacak olan TÜFE ve İşsizlik verileri öncesi ve devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) görüşmelerinin etkisiyle Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı.

ALMANYA’da bugün açıklanan yıllık İthalat Fiyat Endeksi verisi Ağustos’ta yüzde 5.2 olan beklentinin altında, yüzde 5 olarak gerçekleşti.

NAFTA görüşmelerinin devam etmesi ve ABD’nin Meksika ile imzaladığı ticaret anlaşmasının ardından Trump’ın Kanada ile gerçekleşebilecek olası bir ticaret anlaşmasının sinyalini vermesiyle Avrupa borsaları düşüşle açıldı.

Verilere paralel;

DAX yüzde 0.70,

FTSE yüzde 0.69,

CAC yüzde 0.09,

FTSE MIB yüzde 0.43,

Stoxx 600 ise yüzde 0.36 düştü.

ASYA – Asya’da endeksler Avustralya’da TPG telecom ve Vodafone Hutchison Australia şirketlerinin birleşme kararına bağlı olarak düşüşle kapandı.

Ahlatçı Yatırım’ın bugünkü piyasa bülteninde ise Asya borsalarına ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı:

“Japonya’da açıklanan Hane Halkı Güveni Ağustos ayında piyasa beklentisinin hafif altında 43.3 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde, dolarda artan oynaklık ve Yen’de devam eden zayıf görünüm ile birlikte paritenin 111,80 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi dolar fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor.”

Asya borsalarında;

Shanghai yüzde 1.14,

HSI yüzde 0.94,

KOSPI yüzde 0.07 düşüşle,

Nikkei ise yüzde 0.09 artışla kapandı.

DOLAR ENDEKSİ gelişmelere paralel, günlük yüzde 0.06 düşüşle 94.54 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.03 düşüşle 1.1704 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.879 düzeyinde seyrederken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.673 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.04 değer kaybederek 111.63 düzeyinde gerçekleşt.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.01 yükselişle 1.3027 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.27 yükselişle varil başına 77.35 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.36 yükselişle 69.76 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Çarşamba günü 74.75 dolardan 74.48 dolara geriledi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 74.02 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.