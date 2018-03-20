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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR - Borsalar Fed toplantısı ve Facebook etkisiyle düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Mart (DHA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını beklerken, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin Facebook etkisiyle düşmesi ABD ve Asya borsaları geriledi

20 Mart 2018 12:22

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Mart (DHA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell\'ın konuşmasını beklerken, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin Facebook etkisiyle düşmesi ABD ve Asya borsaları geriledi.
Facebook\'un kullanıcıların verilerine erişim sağlanmasına izin verdiğine yönelik haberlerin ardından gelen eleştiriler ve daha sıkı düzenleme endişelerinin etkisiyle yatırımcıların yüksek seyreden ABD teknoloji hisselerinden kar alımları sonucu geriledi.
Popüler sosyal medya platformu Facebook\'un hisseleri, Merkezi Londra\'da bulunan Cambridge Analytica adlı şirketin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından topladığı kişisel verileri, ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiarının ardından yüzde 6.8 düşüşle 172.5 dolara geriledi.
Bu gelişmeyle gelen satış dalgasının etkisiyle ABD\'nin S&P 500 endeksi yüzde 1.42, Nasdaq Composite ise yüzde 1.84 geriledi.
Yeni günün ilk açılan Japonya\'da Nikkei endeksi yüzde 1.0 düşerken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını dolar cinsi izleyen MSCI endeksi yüzde 0.4 geriledi.
Analistlere göre, piyasaların kulağı Fed Başkanı\'nın faiz kararından sonra yapacağı açıklamada vereceği mesajlarda olacak. Mart toplantısında 0.25 puan faiz artışını fiyatlayan piyasalar, Powell\'ın konuşmasında, bu yıl içinde \"üç mü, dört mü\" faiz artışı olacağına ilişkin ipuçları arayacak.

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