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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR - Asya borsaları düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) – Küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler Çin ve ABD’den heyetlerin Pekin'de gerçekleştirdiği iki günlül görüşmelerine bağlı hareket ediyor

04 Mayıs 2018 12:34

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) – Küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler Çin ve ABD’den heyetlerin Pekin\'de gerçekleştirdiği iki günlül görüşmelerine bağlı hareket ediyor. Asya borsalarında endeksler düşüşte.
- Japonya\'da Nikkei resmi tatil nedeniye kapalı
- Shanghai yüzde 0.16 düşüşle 3,095.76 puana geriledi
- HSI yüzde 0.84 düşüşle 30,044.38 puana geriledi.
Çin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart\'taki dört ayın en düşük düzeyinden Nisan\'da 52.3 düzeyine yükseldi. Çin Bileşik PMI Mart\'ta 51.8 düzeyindeydi. Hizmetler PMI ise Nisan\'da Mart\'taki 52.3 düzeyinden 52.9 düzeyine yükseldi.

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