-KÜRESEL MOBİL BAĞLANTI SAYISI 5.6 MİLYARA ULAŞTI ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Küresel mobil bağlantı sayısı 5.6 milyar adete yükselirken, mobil veri servisleri cirosu 314,7 milyar dolar oldu. Küresel mobil bağlantı sayısı 2010'a göre yaklaşık yüzde 11 artarken, mobil servislerinin cirosu ise yüzde 22,5 artış gösterdi. Rapora göre, tablet bilgisayarlar ile akıllı cep telefonları sayısındaki büyük artış, toplam mobil bağlantı sayısının artmasındaki en büyük etken. Raporda, veri kullanıcı sayısıyla kullanıcı başına veri sayısının da her geçen gün artacağına işaret edildi. Raporda, ayırca veri cirosunun da artış göstermesine karşın bu artışın beklenenin altında olduğu ifade edildi. 2015 yılındaki mobil bağlantı sayısı 7,4 milyar ve mobil veri servisleri cirosu ise 552 milyar dolar olarak öngörülüyor.