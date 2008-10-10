Küresel mali kriz Macaristan’ı da vurdu

Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany, küresel mali krizin bugün ülkesini de vurduğunu belirtti.



Macar başbakan, dünyada son birkaç gündür doruğa çıkan mali krizin sonuçlarının bugün Macaristan'ı da vurduğunu, ülke parası forint'in 3-4 gün içinde yaklaşık yüzde 12 değer kaybettiğini, Budapeşte borsasında aynı süre içindeki değer kaybının ise yüzde 30 civarında olduğunu bildirdi.



Krizin aşılabilmesi için Macaristan Merkez Bankası'na önemli rol düştüğüne dikkati çeken Ferenc Gyurcsany, Macaristan bankalarında paraları bulunanların paniklemesine gerek olmadığını, hükümetlerinin bankalardaki tüm hesaplara garanti verdiğini açıkladı.



Macar başbakan, bakanlar kurulu üyeleriyle bir dizi toplantı yaptığını, diğer muhalefet partileri liderleri ile de görüşerek Macaristan Merkez Bankası Başkanı ile krizin nasıl atlatılması gerektiği hakkında istişarede bulunacaklarını söyledi.

