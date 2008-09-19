Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Başkan Yardımcısı Kristin Lindow, küresel likidite sorununa bağlı mali krizin Türkiye'ye muhtemel etkileri konusundaki soruları yanıtladı.



Küresel likidite sorununun ekonomileri etkilediğinin altını çizen Lindow, bu nedenle bu krizin, piyasalardaki kırılganlığı artırdığını ve dünya genelinde, Türkiye dahil, krediye bağımlı tüm piyasaları etkileyeceğini kaydetti.



Cari açık ve yeni finansman ihtiyacı



Türkiye'nin yüksek oranlı cari açık sorunu olduğunun altını çizen Lindow, bu nedenle, artan oranda yeni finansman ihtiyacı içinde olduğunu vurguladı.



Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye girişinde bir yavaşlama olduğunu belirten Lindow, mevcut yabancı sermaye girişinin, diğer ülkelere kıyasla önemli miktarda olmasına rağmen, daha öncesine oranla bir yavaşlama olduğunu, bunun da cari açığın finansmanını etkileyeceğini ifade etti.



Gelecek yıl doğrudan yabancı sermaye artar



Cari açığın finansmanı açısından doğrudan sermaye girişinin önemine dikkat çeken Lindow, gelecek yıl, ulusal ve uluslararası olumlu ekonomik ortam çerçevesinde, Türkiye'ye yeniden doğrudan yabancı sermaye girişinin artabileceğini de vurguladı.



Küresel likidite sorunu Türk şirketlerini etkiler



Küresel mali krizin ve finansman koşullarının, küresel riskten kaçınma hareketi içinde, daha çok Türk şirketleri üzerinde olumsuz etkide bulunabileceğini belirten Lindow, likidite koşullarındaki daralmanın, Türk şirketlerinin, hatta Türk bankalarının finansman imkânlarını daraltacağını ve daha maliyetli hale getireceğini söyledi.



Lindow, Türk şirketi ve bankalarının finansman maliyetleri artarken, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ise finansman ihtiyacı ve kredi talebini azaltabileceğini de vurguladı.



Moody's, Anaya Mahkemesinin kararının ardından, Türkiye'de, kısa vadedeki kaotik bir siyasal ortam riskinin ortadan kalktığını, ancak Türkiye'nin davanın açıldığı Mart ayından buyana ki ekonomik sorunlarının değişmediği bildirmişti.



Cari açık ve belirli düzeyde de olsa kamu borç yüküne dikkat çeken Moody's, özelleştirme reformlarının da büyük ölçüde durduğunu, geçen yılki genel seçimlerin neden olduğu iç koşullarla, dış ekonomik koşullardan kaynaklanan gecikmelerin mutlaka telafi edilmesi ve yapısal reformlara devam edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.



Moody's Türkiye'yi, “Ba3” notu kategorisinde tutuyor.

