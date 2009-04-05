Küresel krize 'şipşak' kurban

Turistler ve fotoğraf sanatına yeni başlayanların tercih ettiği Polaroid, küresel krizin meydana getirdiği büyük sarsıntıyı atlatamadı ve sadece 59 milyon dolara el değiştirdi..



70 yıllık bir şirket olan efsanevi fotoğraf makinesi üreticisi Polaroid de küresel krize yenildi. Son beş yılda hız kazanan dijital çağa ayak uydurmakta zorlanan ve değişen tüketici beğenileri nedeniyle zor günler geçiren Polaroid, 59 milyon dolara New York merkezli Patriarch Parners'e satıldı.



'POLAROID'İ GELİŞTİRECEĞİZ'



Patriarch, açık artırmayla satışa çıkarılan markayı üç talipli arasından sıyrılarak satın almayı başardı.



ABD'li firma, 59.1 milyon dolar karşılığında Polaroid'in merkez binasını, isim hakkını ve fotoğraf arşivini de satın almış oldu.



Patriarch Partners CEO'su Lyyn Tilton, satışın tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Polaroid'in fotoğrafçılık dünyasına kazandırdıklarını referans alarak önümüze bakacağız.

Markanın gücüyle teknolojiyi birleştirip Polaroid'i yeniden dünyada saygın bir konuma getireceğiz" dedi. Polaroid'in CEO'su Mary Jeffries ise, "Patriarch Partners'de, Polaroid'i eski günlerine taşıyacak güç ve vizyon var. İyi bir anlaşma oldu. Umarım her şey yolunda gider" şeklinde konuştu.

Amerikalı şirketin giderek zorlaşan rekabet ortamında ne kadar başarılı olacağı ise büyük merak konusu.



(Kaynak: Sabah)

