Küresel krizde en fazla kaybeden şirketler

Geçen yıl üçüncü çeyrekte başlayan kredi krizinde küresel bankacılık kurumlarının kayıpları geçen ay itibariyle yaklaşık 404 milyar doları buldu.



Küresel krizde en fazla kaybedenler geçen ay itibariyle şöyle sıralanıyor:



ŞİRKET ZARARI (milyar dolar)



1-Citigroup 57,50

2-Merrill Lynch 46,80

3-UBS 36,70

4-HSBC 18,70

5-AIG 16.77

6-RBS 16,50

7-Bank of America 15,31

8-IKB 14,73

9-Fannie Mae 12,74

10-Morgan Stanley 11,70

11-Wachovia 11,58

12-Deutsche Bank 11,40

13-Ambac 10,3

14-MBIA Inc 9,43

15-Barclays 9,20

16-JPMorgan 8,70

17-Credit Suisse 8,13

18-Washington

Mutual 8,10

19-HBOS 7,50

20-Lehman Brothers 7,03

21-Bayerische

Landesbank 6,75

22-Freddie Mac 6,70

23-Societe Generale 6,40

24-Mizuho

Financial Group 6,24

25-Dresdner Bank 5,00

26-Bear Stearns 3,40

27-Fortis 3,10

28-WestLB 3,10

29-BNP Paribas 2,70

30-UniCredit 2,70

31-Lloyds TSB 2,60

32-Nomura Holdings 2,46

33-DZ Bank 2,00

34-Natixis 2,00

35-Swiss Re 1,85

36-HSH Nordbank 1,70

37-LBBW 1,70

38-Commerzbank 1,24

39-Mitsubishi UFJ 1,19

40-Sumitomo 1,19

41-AXA 1,14

--------

TOPLAM 403.97