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Ekonomi

Küresel krizde en fazla kaybeden şirketler

Geçen yıl üçüncü çeyrekte başlayan kredi krizinde küresel bankacılık kurumlarının kayıpları geçen ay itibariyle yaklaşık 404 milyar doları buldu.

17 Eylül 2008 03:00

Geçen yıl üçüncü çeyrekte başlayan kredi krizinde küresel bankacılık kurumlarının kayıpları geçen ay itibariyle yaklaşık 404 milyar doları buldu.

Küresel krizde en fazla kaybedenler geçen ay itibariyle şöyle sıralanıyor:

ŞİRKET ZARARI      (milyar dolar)

1-Citigroup                  57,50
2-Merrill Lynch            46,80
3-UBS                          36,70
4-HSBC                       18,70
5-AIG                            16.77
6-RBS                          16,50
7-Bank of America     15,31
8-IKB                            14,73
9-Fannie Mae             12,74
10-Morgan Stanley    11,70
11-Wachovia              11,58
12-Deutsche Bank    11,40
13-Ambac                   10,3
14-MBIA Inc                  9,43
15-Barclays                  9,20
16-JPMorgan               8,70
17-Credit Suisse        8,13
18-Washington
Mutual                           8,10
19-HBOS                      7,50
20-Lehman Brothers 7,03
21-Bayerische
Landesbank                6,75
22-Freddie Mac           6,70
23-Societe Generale  6,40
24-Mizuho
Financial Group          6,24
25-Dresdner Bank      5,00
26-Bear Stearns         3,40
27-Fortis                       3,10
28-WestLB                   3,10
29-BNP Paribas          2,70
30-UniCredit                2,70
31-Lloyds TSB             2,60
32-Nomura Holdings 2,46
33-DZ Bank                  2,00
34-Natixis                     2,00
35-Swiss Re               1,85
36-HSH Nordbank     1,70
37-LBBW                      1,70
38-Commerzbank      1,24
39-Mitsubishi UFJ      1,19
40-Sumitomo              1,19
41-AXA                          1,14
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TOPLAM                   403.97

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