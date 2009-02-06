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Dünya

Küresel kriz ırkçılığı ateşledi

İngiliz işçiler bir petrol rafinerisinde İtalyanların çalıştırılmasını protesto etti

06 Şubat 2009 02:00

İngiliz işçiler bir petrol rafinerisinde İtalyanların çalıştırılmasını protesto etti

Ekonomik kriz dünyada milliyetçilik fitilini ateşledi. İngiltere’de bir petrol rafinerisinde İtalyanlar’ın çalıştırılmasını protesto eden işçiler, rafineride 102 İngiliz’in işe alınacağının açıklanması sonrasında 1 haftadır süren grevi sona erdirdi. Ancak yabancı işçi çalıştırılmasına yönelik protestoların tüm dünyada yayılmasından endişe ediliyor. ABD Başkanı Barack Obama’nın 900 milyar dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi kapsamında ülkede başlatacağı yatırımlarda ABD ürünlerinin kullanılmasını şart koyması da yeni bir tartışma başlattı. Planda bu koşulun “karşılıklı anlaşmalar aksini zorunlu kılmıyorsa” denilerek yumuşatılmasına rağmen dün Avusturalya’dan ciddi bir tepki geldi.

Bu arada ABD’de iki senatör, devletten yardım alan bankalarda iki yıl boyunca sadece Amerikalı bankacıların işe alınmasını zorunlu kılacak bir yasa teklifi verdi.

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