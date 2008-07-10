Küresel ısınmaya karşı pedal çevirdiler

İzmir Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen Küresel Isınmaya Karşı Ege Kıyıları Bisiklet Turu kafilesi 4 günlük yolculuk sonunda Bodrum’a ulaştı. İlk gün İzmir-Kuşadası etabını tamamlayan bisikletçiler, ikinci gün Didim’e ulaştılar. 3 ncü gün Didim-Bodrum etabını tamamlayan ekip bu sabah Milas’tan Bodrum’a doğru hareket etti. Bodrum’dan feribotla Datça yarımadasına geçecek kafile, Datça’da yapılacak etkinlikler sonrasında Marmaris’e doğru pedal basacaklar.

Bisiklet turunun yanısıra ziyaret edilen şehirlerde halkı küresel ısınma ve bisikletli yaşam konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan dernek üyeleri ilçe belediyelerinin de katkılarıyla Kuşadası,Didim ve Milas’ta halka açık söyleşiler yaptılar ve slayt gösterileri düzenlediler. Sunumlarda özellikle dünyamızın karşı karşıya kaldığı küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bilgiler verilirken, bisiklet kullanarak doğayı nasıl koruyabileceğimizi ve bisikletin alternatif ulaşım aracı olarak tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun yanısıra yol üzerinde mola verilen köy meydanları ve kahvehanelerde toplanan yerel halka tur hakkında bilgiler verildi.

Önümüzdeki 5 gün Gökova-Köyceğiz-Ortaca-Dalyan-Göcek-Fethiye-Patara yolunu izleyecek bisikletçiler, Küresel Isınma Turunu Kaş’da bitirecekler. (Spor Servisi)





