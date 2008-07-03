Küresel ısınmaya hazırlık

Gülnar Önay, "Dünya Isınıyor Bahçem Değişiyor" isimli kitabında, küresel ısınmaya karşı az sulanan bir bahçe oluşturmanın pratik yollarını anlatıyor. Mesleği sanat galerisi yöneticiliği olan, ancak 12 yıl önce Bodrum’a yerleşen ve bir bahçe kuran Önay, İnkılap Kitabevinden çıkan kitabında, 2007 yazından itibaren değişen iklim şartlarına bağlı olarak bahçesinde yaşadığı değişikliği ve bahçecilik deneyimlerini okuyucuyla paylaşıyor.



Önay, iklim değişikliği ile beraber, yetiştirilecek bitkilerin, bahçenin bulunduğu iklim, coğrafya ve bölgedeki toprağın yapısına uygun olarak seçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



Kurak bahçe bitkilerinin neredeyse hiç bakım istemeden kendi başlarının çaresine bakabildiklerini anlatan Önay, su tasarrufunun önem kazandığı günümüzde, kurak iklimlerde yetişen kokulu, çiçekli ve meyveli bitkileri yetiştirme şartlarını ele alıyor.