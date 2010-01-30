‘Küresel ısınmanın sorumlu büyük ülkeler ’

T24 - Uluslararası terör örgütü El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin, dün yayınlanan ses kaydında, küresel ısınma konusunda mesajlar verdi.





Bin Ladin, küresel ısınmayı sona erdirmek için “Amerikan ekonomisinin çarklarının durdurulması gerektiğini” söyledi.



Bin Ladin, El Cezire televizyonunda yayınlanan ses kaydında, dünya çapındaki çölleşme, seller ve açlıktan Batılı sanayileşmiş ülkelerin sorumlu olduğunu belirterek, “iklim değişikliğinin etkilerini kısmen azaltacak çözümler yerine kesin çözümler bulunması” çağrısı yaptı.



Bin Ladin, “İklim değişikliğini tartışmak entelektüel bir lüks değil bir gerçekliktir” dedi.



Eski ABD Başkanı George W. Bush’u da Kyoto Protokolü’nü imzalamadığı için eleştiren Bin Ladin, “Bush ve Kongresi sırf büyük şirketleri memnun etmek için bu anlaşmayı reddetti. Bunlar, spekülasyonların, tekelleşmenin, fiyatlardaki artışın, küreselleşmenin ve bunun trajik sonuçlarının arkasındaki şirketlerdir” dedi.



Küresel mali kriz sırasında büyük şirketleri kurtarmak için hazırlanan mali yardım paketlerine de değinen El Kaide lideri, bu paketlerle ekonomik krize yol açan şirketlere yardım edildiğini belirtti ve “Suçlular kendi işledikleri suçun kurbanı haline gelince devlet liderleri halkın parasını kullanarak onların yardımına koşuyor” dedi. ABD’li muhalif düşünür Noam Chomsky’nin sözlerine de atıfta bulunan Bin Ladin, “Chomsky, ABD politikalarıyla mafya çetelerinin yöntemleri arasında benzerlik kurmakta haklıydı. Gerçek terörist onlardır” diye konuştu. Bin Ladin “doları terk etmenin insanlığı Amerika ve şirketlerinin köleliğinden kurtarmanın tek yolu olduğunu” söyledi.









