Küresel ısınmadan en çok Kanada etkilenecek!

T24 - NASA'ya göre Kanada, ekolojik değişimin en sıcak noktasında bulunuyor. Buna göre Kanada'da ekolojik değişim yaşanacak ve birçok bitki ve hayvan türü bundan olumsuz etkilenecek.



NASA'nın son çalışmasına göre, 2100 yılında Kanada'nın Alberta, Manitoba, Saskatchewan ve kuzey bölgeleri büyük bir ekolojik değişime uğrayacak. Bu alanların küresel ısınma nedeniyle en savunmasız sıcak noktalar olduğu belirtilen çalışmada, yaşanacak ekolojik değişimden birçok bitki ve hayvan türünün olumsuz etkileneceği vurgulandı.



Çalışma hakkında CBC televizyonuna konuşan NASA İklim Bilimcisi Duane Walliser, ekolojik değişimin anılan eyaletler ve bölgedeki otlaklar ve kuzey şeridine uzanan ormanları yok edeceğini savundu.



Tüm dünya genelinde de 10 bin yıl içinde eşi görülmemiş bir ısınma yaşanacağını, bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olacağını ve birçok bölgenin çöl ve tundralar haline geleceğini kaydeden Walliser, "Fakat Batı Kanada en ağır darbeyi alan bölge olacak" dedi.



NASA'nın çalışmasına göre 10 bin yıl içinde dünyanın karasal yüzeyinin yüzde 37'sinde tek bir ekosistem ya da biyom hakim olacak. Dünya kara yüzeyinin yüzde 49'luk diğer bölgelerinde ise değişimin en hafifinden olan bitki türlerinin değişmesi yaşanacak.



NASA daha önce de "BM İklim Değişikliği Paneli"ne, bu yüzyılda sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağına ilişkin bir rapor sunmuştu.





