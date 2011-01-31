Küresel ısınma yaban hayata yaradı

T24 - Küresel ısınmanın sonucu kış aylarının ılık geçmesi, yaban hayvanlarının işine yaradı... Yaban hayvanları bu sayede bir yılda birçok kez yavruluyor....



Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Yavuz Kılıç, sıcaklığın üremede önemli etken olduğunu belirterek, hava sıcaklıklarının uygun gitmesiyle yılda bir kez yavrulayan canlıların ikinci kez yavrulayabildiklerini kaydetti.

Hayvanların yavru yapmasının sıcaklıkla bağlantılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şöyle konuştu:''Yavru en iyi sıcak ortamda yetişebilir. Örneğin kuşlar çıplak doğuyor.

Havanın soğuk olduğu dönemde kuş doğarsa soğuktan ölür. Küresel ısınmanın etkisiyle de sıcaklıklar yükseliyor. Bu olay da ister istemez üremeye etki ediyor. Mevsimsel sıcaklık farklarının fazla olmadığı bölgelerde hayvanların üreme zamanı diye bir durum yok. Yıl boyunca hayvan üreyebiliyor. Üremenin başlamasını hormonlar etkiliyor. Hormonun aktive olması için de sıcaklık gerekiyor. Bu yüzden sıcaklık artınca hayvanlar hormon salgılıyor. Böylece üreme gerçekleşiyor.''



''Yaban hayvanları sayısında bir artış yaşandı"

Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Karakaya da küresel ısınmanın etkisiyle son 100 yılda hava sıcaklıklarında 2 derecelik artış yaşandığını, bunun ülkede ılıman iklime neden olduğunu bildirdi.

Küresel ısınmanın bitki örtüsünü de etkilendiğini kaydeden Karakaya, ''Havaların ılıman geçmesi bitki örtüsünün de zengin olmasına neden oldu. Ilıman iklimin yanı sıra bitki örtüsünün de verimli ve zengin olması, yaban hayvanlarının üremesine olanak sağladı. Yaban hayvanları sürekli üreme halinde. Bu yüzden son yıllarda yaban hayvanları sayısında artış yaşandı'' dedi.



''Hayvanların üreme sayıları daha da uzadı"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Av ve Doğa Koruma Kurulu Üyesi ve Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mecit Bilek de küresel ısınmanın avcılık sporuna faydalı olduğunu bildirdi.Ülkede 2006'dan bu yana kuvvetli kışlar olmadığını anlatan Bilek, şunları kaydetti:''Eskiden yaklaşık 6 ay kış mevsimini yaşıyorduk. Şimdi ise bu süre azaldı. Hayvanların üreme sayıları da buna bağlı olarak uzadı. Hava şartları iyi olduğundan bıldırcın gelir gelmez kuluçkaya yatıyor. Daha sonra tekrar kuluçkaya yatıyor. Bir yılda iki kez yavruluyor. Küresel ısınma diğer av hayvanlarında da aynı etkiyi yarattı. Hava şartlarının iyi olması hayvanların bünyesini güçlü tutuyor. Yavru sayısı daha fazla oluyor. Böylece av hayvanlarının üreme sayısı ve yavru sayısında bir artış yaşandı. Kar bitki örtüsünü kapatıyordu. Bu yüzden hayvanlar yiyecek bulamıyordu.'' Bilek, şu anda yiyecek sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, ''Artık daha çok yavru yaşıyor. Böylece av hayvanı sayısında da artış yaşandı. Av hayvanı populasyonunda artış oldu'' diye konuştu.



