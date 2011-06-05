Küresel ısınma üremeyi öldürüyor

T24 - Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sıcaklıklarının artması, üreme fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor.





Erkeklerdeki sperm sayısı, başta küresel ısınma olmak üzere çevre faktörleri, yemek kültürü ve yaşam biçimi gibi diğer etmenlerin de etkisiyle ortalama 60 milyondan 25-30 milyona düşüyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın çevresel faktörlerin dışında üreme sistemlerinde de olumsuz etki yaptığını söyledi.

Erkeklerde sperm sayısı ve kalitesinin geçmişe göre önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken Şatıroğlu, spermler için en büyük tehlikenin "sıcak hava" olduğunu vurguladı. Şatıroğlu, "İnsan vücudunun ortalama ısısı 36-37 derecedir. Ancak spermler daha soğuk bir ortamda üretilebildiğinden testisler vücudun dışında torbalara inmiştir. Spermlerin beden ısısından 1-1.5 derece soğuk olmaları gerekiyor" dedi.

Son 200 yıldır yer kürenin kirlendiğini, bozulduğunu ve dengesi kaybettiğini ileri süren Şatıroğlu, "Ne yazık ki sadece son onbeş yılda dünyanın ısısı 1 derece arttı. Ortalama 60 milyon olan sperm sayısı, yaklaşık 25-30 milyona düştü. Küresel ısınma dünyayı kavurduğu gibi erkeğin spermlerini de öldürüyor" diye konuştu.