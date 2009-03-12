Küresel ısınma tam gaz

Aslında çevreye zarar veren emisyonlar 2010 yılına dek önemli ölçüde düşürülecekti. Oysa bilimcilere göre şu sıralar tam tersi bir durum söz konusu.



Havadaki karbondioksit miktarı artarken, hava sıcaklıkları artıyor ve deniz seviyesi yükseliyor. İnsanoğlu, küresel ısınmanın frenlenmemesi halinde meydana gelecek felaketlerden endişe etmesine rağmen, 2000-2008 yılları arasında 1990’lı yıllara kıyasla daha fazla sera gazı salınmış atmosfere.



Karbondioksit emisyonundaki artış geçtiğimiz on yıllarda yüzde 0,9 iken, günümüzde üç misli artarak yüzde 3,5’a yükseldi diye açıkladı iklim araştırmacısı Christopher Field, Amerikan Bilim Birliği’nin (AAAS) konferansında. Karbondioksit artışına neden olan en önemli faktör, enerji üretiminde kömürün kullanılması. Toplumlar en ucuz enerji kaynağı olan kömürü tercih ediyor. Fransız Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi’nden Anny Cazenave, deniz seviyesinin de beklenilenden daha hızlı yükseldiğine dikkat çekti. Kuzey Atlantik, Batı Pasifik ve Güney Kutbu etrafındaki Güney Okyanus’ta yaklaşık bir santimetrelik yükselme söz konusu.



Yağmur ormanları her ne kadar yoğun nem oranıyla korunsalar da, hava sıcaklıklarının artması halinde kuruyup yanmaya elverişli hale gelebilir. Son iklim modelleri, tropikal ormanların yok olmasıyla, atmosferdeki karbondioksit oranının (yüzyılın sonuna dek) 10-100ppm artabileceğini göstermekte. Dünya atmosferindeki karbondioksit oranı 380ppm değeriyle, şimdiden 650.000 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Biyolojik yakıt için ekilen tahıllar da sorun yaratıyor. Mesela Amerika’da çiftçiler daha fazla tahıl ekebilmek için soya tarlalarını kullanmışlar. Fakat soya ürünlerine talep aynı şekilde devam ettiği için, Brezilya’da yağmur ormanları yakılarak soya için yeni ekim alanları yaratılmış.



Stanford Üniversitesi’nden Holly Gibbs: Biyolojik yakıt için ormanlık alanlar tarlalara dönüştürüldüğünde, biyolojik yakıtın yararları ancak 40-120 yıl sonra ortaya çıkabilecek. Biyolojik yakıt tüketimi bitkilerin ancak küçük alanlarda üretilmesiyle elverişli hale gelebilmekte. Bu yöntem daha pahalıya mal olsa da ormanların geriye kazanılması için en iyi çözüm.



(Cumhuriyet Bilim-Teknik)

