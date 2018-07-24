Küresel ısınma intihar oranlarında artışa sebep oluyor

T24

Küresel ısınmanın dünyamızın sonunu getirmenin yanı sıra, her geçen gün daha fazla insanın kendi yaşamlarına son vermelerine de sebep olduğu öne sürüldü.

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, iklim değişikliği ile akıl sağlığı arasındaki ilişkiyi masaya yatırdı. Natural Climate Change’de yayımladıkları raporda, ‘anormal sıcakların’ intihara sebebiyet verdiği söyleniyor.

Geçtiğimiz 50 yıl içerisinde ‘anormal sıcak’ geçen aylardaki intihar oranlarıyla, ‘sıradan’ ayların karşılaştırılması üzerine kurulan araştırma, ortalama sıcaklığın her 1 derecelik artışının intihar oranlarında ABD’de yüzde 0.7’lik ve Meksika’da yüzde 2.1’lik yükselmeye sebep olduğunu gösterdi.

Sayıl değil, ülke çapında binlerce trajedi

Araştırma, önümüzdeki 30 yıl içerisinde yalnızca ABD ve Meksika’da artan sıcaklar sebebiyle 21 bin dolayında insanın kendilerini öldürmelerinin beklendiğini de ortaya koyuyor.

İntihar oranlarındaki bu artışı ve küresel ısınmayı soyut olarak düşünmenin kolay olduğunu söyleyen araştırma ekibinin başı Marshall Burke, bu insanların yalnızca birer sayı değil, ülke çapında binlerce trajedi olduklarının altını çiziyor.

Raporun yazarları arasındaki Berkeley Üniversitesi’nden Prof. Solomon Hsiang ise ‘sıcaklığın insan beynini ve yaralarımızı nasıl saracağımızı önemli ölçüde etkilediğine’ dikkat çekiyor.

Öte yandan raporda, sıcaklığın doğrudan bir ‘intihar sebebi’ olmadığı özellikle vurgulanıyor ve ‘anormal sıcaklar’ın insanların yaşamlarına son verme kararı almalarını kolaylaştırdığı söyleniyor.

Burke, üniversitesine verdiği mülakatta şöyle söylüyor: ‘’Sıcak havalar intiharın ne tek ne de en önemli sebebi. Ancak bulgularımız, ısınan havaların intiharın riskinde sürpriz etkileri olabileceğini gösteriyor.’’