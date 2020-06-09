"Küresel havayolu şirketlerinin bu yılki toplam zararı 84 milyar doları bulabilir"

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA, küresel hava taşımacılığı sektörünün finansal görünümüne ilişkin raporunu yayımladı. Hava taşımacılığındaki şirketlerin gelirlerinin, bu yıl 2019’a göre yüzde 50 düşüşle 419 milyar dolara gerileyeceğinin tahmin edildiği raporda, 2021’de gelirlerin 598 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

"Günde ortalama 230 milyon dolar zarar ediyor"

Görünüm raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 'havacılık tarihinin en kötü yılı' olarak nitelendirilerek bu yıl hava yolu şirketlerinin 84,3 milyar dolar zarar edebileceği belirtildi. Söz konusu zararın gelecek yıl 15,8 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Alexandre de Juniac, "Sektör ortalama olarak bu yıl günde 230 milyon dolar zarar ediyor. Toplamda yıllık zarar 84.3 milyar dolara çıkıyor. Yıllık 2,2 milyar yolcu tahminine göre, hava yolu şirketleri yolcu başına 37.54 dolar kaybediyor. İnsanları güvenli bir şekilde tekrar uçurmak güçlü bir ekonomik teşvik olacaktır" değerlendirmesini yaptı.